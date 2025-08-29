大谷翔平の87球を徹底分析

米メディアがドジャース・大谷翔平投手の投球を“徹底分析”している。米データサイト「ピッチ・プロファイラー」は27日（日本時間28日）、X（旧ツイッター）にて「将来のナ・リーグMVPが戻ってきた」などと投稿している。

大谷は27日（同28日）の本拠地・レッズ戦に先発登板し、5回2安打1失点の投球で749日ぶりの白星を掴んだ。計87球で9三振を奪う快投を同サイトが分析した。

「彼（大谷）はこの登板でスプリットを解禁し、100マイル（約160.9キロ）以上の球を4度、WHIFF％は37％、そして9つの奪三振を積み上げた」

投球全体のWhiff％（空振り/スイング率）は赤色で塗られており、“超優秀”とされる36.8％を記録。バレル率は12.8％と伸び悩んだが、proStuff+（どれだけいい球を投げたか）は優秀とされる103をマークした。そのほかにも球種ごとに詳しく分析されており、ファンは「完全制圧」「オオタニはベストだ」などの声を上げている。

さらには「私たちは生きている間にこれを見られるのはとても幸運だ」「GOATがやることの数々」「これを見逃してしまい後悔している」など、大谷の投球について絶賛しているコメントが続々と上がっていた。（Full-Count編集部）