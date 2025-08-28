アレックス・コールは背中を負傷

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でレッズ戦に臨む。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、この日スタメンを外れた主力打者の状態について言及。フレディ・フリーマン内野手に関しては「首に針に刺されるような感覚」とし、体に起きた“異変”を明かした。

試合開始の約3時間前、ドジャースはスタメンを発表した。大谷翔平投手が「1番・投手兼指名打者」で出場する一方で、主力打者のフリーマンの他、ウィル・スミス捕手、アレックス・コール外野手の名前はなかった。取材に応じたロバーツ監督は「フレディ（・フリーマン）は今日スタメンを外れる。首に針に刺されるような感覚があって、それが肩にまで広がっている。（身体の）右側だ」と説明した。

一方で「明日は休養日だから、2日間休ませることができる。金曜日（同30日）に戻ってくる」とし、長期離脱ではないことを強調している。フリーマン自身は首の痛みを慢性的に抱えている。それでも「ここ数日（症状が）現れている。昨晩は症状が酷かった」と話した。

また、コールに関しては前日に背中を痛めた影響でスタメンを外れ、スミスに関しては休養日となっている。（Full-Count編集部）