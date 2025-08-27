ふわふわしたバスタオルが好きな人もいれば、ゴワゴワしたバスタオルを好む人もいると思います。そんな中、シャープが、バスタオルの好みの硬さに関する調査結果をXの公式アカウントで紹介しています。

シャープの担当者は「私的なことを吐露しますと、バスタオルはふわふわよりゴワゴワの方が好きです。ホテルのタオルもゴワゴワでいいと思ってます。同意できかねる人はふわふわ、賛同する人はゴワゴワを押してください」とXでコメント。

その上で「激しく賛同くださる人は、ゴワゴワがなぜ好きなのか、リプで告白してください」とXで投票を呼び掛けました。その結果、1万1141票が集まり、内訳は「ふわふわ」が58％、「ゴワゴワ」が42％と、ゴワゴワしたバスタオルよりもふわふわしたバスタオルを好む人の方が多いことが分かりました。

シャープのコメントに対し、Xでは「肌触りがふわふわしている方が気持ちいいのは確か」「ふわふわ気持ちいいけど、水分吸ってくれないからタオルとして失格！」「ゴワゴワがいいです。ふわふわだと頼りないというか、落ち着くんですよね、ごわついてる方がｗ」「吸水性が良ければどっちでも構いません」など、さまざまな声が上がりました。