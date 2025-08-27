大谷が11度目の登板へ…前回のレッズ戦では右臀部のけいれんで降板

【MLB】ドジャース 6ー3 レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦で適時打を放つなど、4打数1安打1四球だった。27日（同28日）には復帰後11度目となるマウンドにあがる。試合後は勝利の余韻に浸りすぎることなく、15分でロッカーを後にし、20時間後に始まる試合へ備えた。

復帰後、徐々にイニングを伸ばしてきた大谷だが、いまだ5イニングは投げ切れていない。5イニングが“解禁”された前々回のエンゼルス戦では1死から3連打を浴びて途中で降板。前回登板では4回に6安打を浴び、打球直撃のアクシデントもあって5回のマウンドにはあがらなかった。

レッズ戦は今季2度目のマウンド。7月30日（同31日）の敵地での登板では、高温多湿の中での登板ということもあり、右臀部のけいれんにより4回途中で降板となった。

26日（同27日）の試合前、大谷はキャッチボールを行って調整。ロバーツ監督は「明日は5回を投げ切ることを期待している。彼は素晴らしい球を投げている」と期待を寄せた。

この日の試合後、ハイタッチの際には、登板前日恒例のマウンドでのシャドーピッチングを行い、グラウンドを後に。シャワーを浴びて化粧水で肌を整えた大谷は、帽子を後ろ向きにかぶってロッカーを去っていった。

白星がつけば749日ぶりとなる。前回の敵地ロッキーズ戦では、フォーシームがカット気味になって痛打され、高地という環境でスプリットが落ちず苦しんだ。5イニングが“解禁”されてからは、本拠地で初のマウンド。先発投手としての役割を果たすことができるか。（上野明洸 / Akihiro Ueno）