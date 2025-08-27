BTS・JIMINとの“交際”を思わせる韓国34歳女優のTikTok動画が波紋　過去にも繰り返された「匂わせ」の数々

人気ボーイズグループBTSのメンバー、JIMINとの“交際”を匂わせた韓国女優のSNS投稿が波紋を広げている。

【画像】本当にJIMIN？ソン・ダウンの問題映像

発端は、女優のソン・ダウンが8月27日にTikTokで投稿した1本の動画だ。

投稿には、ソン・ダウンが動画を撮影しながらエレベーターの前で待機する様子が映されている。扉が開いて姿を現したのは、JIMINとみられる男性。黒のベレー帽にマスクを付け、グレーの長袖Tシャツと黒のズボンを合わせたラフな格好だった。

ソン・ダウンは扉が開くと同時に声を上げて驚かすと、男性は「びっくりした。僕が入ってくるの知ってたの？わざと黙って来たのに」と笑いながら発言。ソン・ダウンの笑い声も聞こえるなど、仲睦まじい雰囲気が感じられた。最後は2人が並んで歩き出すところで動画が終了している。

この動画はすぐに削除されたものの、ネットユーザーなどによって瞬く間にSNS上に拡散され、交際説へと発展した。動画内における会話の親密さや自然な雰囲気から、恋人関係ではないかという推測が急速に広まったのだ。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダウン

もっとも、JIMINとソン・ダウンの熱愛説が出るのは今回が初めてではない。ソン・ダウンがBTSのTシャツを着用した姿、「DA EUN」「ji min」と記されたお揃いのイヤホンケースなど、“匂わせ”のような写真を公開したことで、複数回にわたり交際疑惑が浮上してきた。

こうした状況で、ソン・ダウンは「悪質コメントに苦しんできた」と継続的に訴え、法的対応を示唆したこともある。2023年には「第三者のことは、どうか私ではなくほかの人に聞いて。私は正気だ。ファンダムというものがどれほど怖いのか、あなたが告訴されるようなことをどれほど行っているか」と“警鐘”を鳴らした。

彼女は当時、JIMINとの関係をめぐって悪質コメントなどあらゆる推測が続くと、「以前もそうだったが、私はインスタグラムやユーチューブなどすべての資料を集めている。昔の写真を掲載すればそれに対してもしきりにああだこうだおっしゃる方がいらっしゃるが、（そういう人たちは）私が今日の写真をアップしても昔のものだと指摘するんじゃないかと思った。私の一日を知らないのに…だからそういったコメントには（あえて）返事をしなかった」と伝えた。

SNSでのライブ配信で、鬱憤を吐いたこともある。「私たち家族にしたすべてのことを受けて罰を受けろ。私ができるすべての悪口だ」とし、「あなたが好きなアイドルが私を愛しているからと言って、私が悪口を言われる理由はない。私が先に仕掛けたわけでもない。だからもう私を攻撃しないでほしい」と訴えていた。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

なお、ソン・ダウンとJIMINの熱愛説などをめぐって、JIMINの所属事務所BIGHIT MUSICは声明などを発表していない。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月11日を予定している。