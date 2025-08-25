Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¡¢¡Öµã¤¤¿¤¤»þ¤Ï²¶¤Î¶»¤Çµã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×-¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÍ½ÁÛ¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8·î27ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè22½µ¡¦Âè108ÏÃ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¡¢¡Ö¤¿¤«¤·¤ÎºÍÇ½¤¬¤¤¤è¤¤¤èÀ¤´Ö¤ËÇ§¤á¤é¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤¿¤«¤·¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤È¤á¤¤¤³¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ä¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ý¹È¤òÅÉ¤ëÍö»Ò¤Î¿´¾ð¤Ê¤É¡¢¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÐÍËÊüÁ÷Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ä¥®¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Çºî¤Ã¤¿¤¿¤«¤·¤Î»í¤È¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬¤¯¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ä¥®¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë»í¤Ë´Ø¤¹¤ëºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥®¤¬¤¿¤«¤·¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÈÇÉô¤ò¿·Àß¤·¡¢»í½¸½ÐÈÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡ÖÌ¡²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
Â³¤¯ºÇ¿·ÏÃ¤ÎÍ½ÁÛ¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤«¤·¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥Î¥Ö¤ÏÂç´î¤Ó¡£¥ä¥®¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÏÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»í½¸¤Ï½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ä¥®¤Î¤¿¤«¤·É¾²Á¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ë¤â±Ô¤¯¾ÇÅÀ¡£¡Ö¤á¤¤¤³¤Ï¡Ø¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢ËÜ²»¤ò¤Ý¤í¤ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¤á¤¤¤³¤Î¼ä¤·¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¤¿¤¤--¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤á¤¤¤³¤È¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤¬¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶Æ°¥·ー¥ó¤â¾ÜºÙ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤«¤·¤È¥Î¥Ö¤Ï¡¢¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤Ë¤á¤¤¤³¤Î¼ä¤·¤µ¤ò¡È¥¨¥¯¥Ü¤Î²Î¡É¤Î»í¤ËÂ÷¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£»í¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÈá¤·¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿»í¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌøÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤±¤ó¤¿¤í¤¦¤¬¡Öµã¤¤¿¤¤»þ¤Ï²¶¤Î¶»¤Çµã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤á¤¤¤³¤Î¼ê¤ò°®¤êÊâ¤½Ð¤¹¥·ー¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤¿¤«¤·¤Î»í¤¬¤¤¤«¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ï8·î25Æü¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤â¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£