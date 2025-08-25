¡ÖÄÅµ×¸«Àð»ÒÍÙ¤êÂç²ñ¡×30Æü³«ºÅ¡¡Àð»ÒÍÙ¤êÌ¼¤¬ÅÁÅý¤ÎÉñ¤òÈäÏª¡¢Âç²ñ¤òPR¡¡ÂçÊ¬
30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄÅµ×¸«Àð»ÒÍÙ¤êÂç²ñ¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢Àð»ÒÍÙ¤êÌ¼¤¬OBSËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ÅÁÅý¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×¸«Àð»ÒÍÙ¤ê¤ÏÌó450Ç¯Á°¡¢µþÉñ¤¤¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤ó¤ÇÂçÍ§½¡ÎÛ¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤Ç¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÏÄÅµ×¸«»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÀð»ÒÍÙ¤êÌ¼¤¬OBSËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢º×¤ê¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÀð»ÒÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢Âç²ñ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñÅöÆü¤Ï¡¢»ÔÆâ17ÃÄÂÎ¤«¤éÌó400¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Í¥²í¤ÊÀð»Ò¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀð»ÒÍÙ¤êÌ¼¡¦¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀð»Ò¤ò°ìÀÆ¤Ë²ó¤·¤¿Æ°¤¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢ÍÙ¤ê¤È¤È¤â¤ËÄÅµ×¸«¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÄÅµ×¸«Àð»ÒÍÙ¤êÂç²ñ¤Ï8·î30Æü¤Ë¤Ä¤¯¤ß¤ó¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£