先月7日、「ミスFLASH」のセミファイナリストたちが並ぶ記者会見で、出場者の一人が女優・内田有紀（49）の妹であることを突如自ら明かして話題を呼んだ。その人、タレントの澪奈（れいな・29）は内田の20歳も年下だった。本人が、意外な公表理由と姉との仲を語る。

「姉に迷惑をかけたくない」

内田有紀の妹だと口にするや否や、SNSには驚きの書き込みが相次いだ。中には真偽をいぶかる声も。

「“似てない”と言われたりしているのも知っています。でも、高校生の頃からニコニコ動画で配信をやっていたし、業界経験も長いので厳しいことを言われるのには慣れています」

落ち着いた口調でそう語るのは澪奈本人。高校時代から芸能事務所に所属していた彼女は、これまでCMやウェブドラマに出演するなど、すでに10年以上も芸能活動を続けてきた。

それがここにきて、なぜ“事実”を公にしたのか。

「一つは年齢です。私が29歳で、姉は49歳。それぞれ30歳と50歳が間近で、今さらもう、私のことで姉があれこれ言われる年齢じゃないかなと思ったんです。とにかく姉に迷惑をかけたくないという気持ちはこれまでずっとありました」

“隠し子じゃないか”と言われたことも

彼女が決意を固めるまでに時間を要したのには理由がある。話は四半世紀ほども前のこと。

「私が幼稚園に通っていた頃、両親が多忙なときに姉が代わりに私を迎えに来てくれていたんですが……」

当時内田は20代半ば。17歳で俳優デビューしていきなりブレイクし、誰もが知る人気女優になっていた。

「年が離れていましたので、“隠し子じゃないか”なんてささやかれることもあって。私という存在のせいで姉が悪く言われることだけは避けたいと思い、その姿勢を貫いてきました。今まで隠してはいなかったのですが、自分から言うこともなかったわけです。とはいえ狭い業界ですし、マスコミに不確かな形で報じられる可能性もありますので、年齢的なことも相まって明らかにしようと決めたんです」

そんな中で今回、彼女はタイミングを見いだした。

「記者会見という場が設けられるのはグラビアのオーディションでは珍しく、いい機会だと考えたのです」

「普通の姉妹だと思っていた」

内田の実母は、内田が小学2年生の頃に夫と離婚。その後、医師と再婚して澪奈をもうけた。二人は異父姉妹ということになるが、

「父親が違うことは高校生になるまで知らなかったんです。姉と父の関係もずっと良好で、私と姉は両親が同じ、普通の姉妹だと思っていました。高校1年のとき、テレビが地デジ化される際、母方の祖母の家にテレビの設定をしに行ってあげたのですが、祖母は私が（事実を）知っていると思っていたみたいで“父親が違う”ということをぽろっとこぼした。そうなんだって、そのとき初めて知りました」

それでも姉妹の仲がギクシャクすることはなかった。

「姉のことは小さい頃からずっと“ねえね”と呼んできました。年が離れていたのでけんかもしないし、仲も良く、私にとっては大好きな姉なので、何も変わりませんでした。私の高校時代にはわざわざ文化祭に来てくれたこともありますよ」

姉の役作りの参考に

なぜ芸能界に？

「第一線で活躍する姉の影響もありますが、子供の頃、セーラームーンのミュージカルのビデオを擦り切れるまで見ていて、キラキラした世界への憧れもあった」

高校を出て日大芸術学部映画学科演技コースを卒業。在学中は東京・中央区のミス中央にも選出された。

「今年3月からは静岡県のFM伊東でパーソナリティーをしていて、東京から伊東市に移住した両親の元に転居しました。この家に姉も遊びに来ますし、お盆や正月や誕生日などのイベントごとに会っています」

こんな逸話もある。

「ドラマ『最後から二番目の恋』シリーズで姉が演じる長倉万理子は“澪奈を参考にしたんだよね”って言われました。内気な役で、家族だんらんの場で自分だけ携帯を見ていたりして、私に似ている部分が結構ありますね。姉はといえば『ドクターX』のサバサバした麻酔科医・城之内博美に素が近いと思います」

長く慕う“ねえね”が誰よりも期待する妹の活躍――。

