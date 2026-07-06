女優の内田有紀（50）が7月2日放送の「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（BSフジ）で披露した「老眼鏡姿」が視聴者の間で話題だ。【もっと読む】内田有紀「49歳の現在地」…内気で無口な女優が取材対応に変化、更年期を告白でも話題タイトル通り、女優の飯島直子（58）がMCを務める同番組に登場した内田。居酒屋でサシ飲みが始まると、内田は「ちょっとね、老眼鏡持ってきた」と、ほほ笑んだ。メニューを読み上げる内田の目は