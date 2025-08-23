公開1カ月で興収257億円を突破し、『アナと雪の女王』を超えて国内歴代興収4位になったことでも話題を集める『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『無限城編 第一章』）。

参考：『鬼滅の刃』はなぜ“きょうだい愛”が重要？ 幸せな家族から疎外された“子どもたち”の戦い

原作の力強さは言うまでもないが、アニメならではの映像美と演出。そして何より、声優陣の圧倒的な表現力が作品の魅力を押し上げている。

童磨戦や猗窩座戦といった戦いが観客を惹きつける中、改めて注目したいのは、獪岳との戦いで大きなインパクトを残した善逸を演じる下野紘の芝居だ。

『竈門炭治郎 立志編』の初回放送から6年。『無限城編 第一章』では、無限城に落ちていく冒頭のアニメオリジナルシーンで、目を閉じ戦いへの覚悟を静かに固める善逸の姿がスクリーンに映し出される。序盤から多くの観客が「あの善逸が……！」と成長を感じたのではないだろうか。

その変化を語るとき、やはり外せないのが善逸の“ヘタレ”な一面を象徴する「汚い高音」。「イヤァアアア～！！！」「ア゛～～ッ！！」と叫びながら鍛錬から逃れようとする善逸の姿は、シリーズを通してコミカルな魅力の中心だった。下野は、善逸のオーディションに、台本ではなくあえて原作を読んで臨んだという。もちろんオーディションのセリフにもこの汚い高音が含まれ、結果には「汚い高音選手権を制したのは下野紘」とまで書かれていたというのも、下野本人が『鬼滅ラヂヲ』で明かしている有名な話だ。

アニメのキャスティングオーディションでは役の振れ幅を見るために、さまざまなトーンの“そのキャラらしさ”が出る特徴的なセリフが用意されることが多い。善逸にとってはそのコミカルさこそがキャラクターを語る上で重要な要素のひとつだったのだろう。

だからこそ、今回の劇場版で描かれた“コミカルではない”善逸の姿は、その振れ幅の大きさを改めて実感させてくれるのではないだろうか。

■『鬼滅の刃』善逸役が下野紘の集大成とも呼べる理由 そもそも、善逸という役は下野紘のキャリアにおける集大成とも呼べる存在だ。

『うたの☆プリンスさまっ♪』の来栖翔や『進撃の巨人』のコニー・スプリンガーといった明るく弟分的な役柄は、下野の十八番として長く愛されている。一方で、『僕のヒーローアカデミア』の荼毘や『東京リベンジャーズ』の灰谷竜胆のような、ダークなキャラクターを通して積み上げてきた緊張感もまた確かな財産だ。

その両極を自在に行き来できるからこそ、善逸というキャラクターの「振れ幅」は余すところなく表現されたのだろう。さらに近作では『えぶりでいほすと』のコーイチのように、ユーモラスでありながら強烈な印象を残す役柄も演じ切る。コミカルさもある善逸というキャラクターは、“下野紘”という声優のさまざまな顔を一度に味わわせてくれる贅沢な存在なのかもしれない。

その真価が鮮烈に現れたのが、兄弟子である獪岳との対峙のシーンだ。細谷佳正との迫真の掛け合いは圧倒的で、善逸が「介錯もつけずに腹切って死んだじいちゃん」の話を持ち出す一連のシーンや「俺がカスなら、あんたはクズだ」と怒りをにじませた一言の重み。

そして、雷の呼吸・漆ノ型〈炎雷神〉を放ったあとの「この技でいつかアンタと肩を並べて戦いたかった……」という切実な台詞には、互いを嫌いながらも善逸が獪岳に抱いていた尊敬の念と、もう決して叶うことのない思いが重なり合い、深い切なさが滲んでいた。

そしてクライマックスを飾ったのが、三途の川での師・慈悟郎との涙の再会である。

「ごめん俺、獪岳と仲良くできなかった！ 手紙書いたりもしてたんだ！ でも返事してくれなくて」と必死に訴える善逸の声には、積み重ねてきた想いと後悔がにじんでいた。その直後の、慈悟郎役・千葉繁の「お前は儂の誇りじゃ」という言葉には、客席から啜り泣きの声が広がっていった会場も多かったのではないか。

興行収入257億円突破という記録は確かに輝かしいものだが、この作品の真価は数字の向こう側にある。『無限城編 第一章』を観終えたとき、スクリーンから響く一つひとつの台詞に、プロフェッショナルとしての仕事を存分に見せてくれた声優たちへ敬意を抱かずにはいられない。

特に善逸においては、その成長と共に積み重ねられてきた6年という歳月が、本作で結実したと言っても過言ではないだろう。

アニメーションは総合芸術だとよく言われるが、ここまで映像や音楽、そして声の力が響き合う一体感を感じられる作品は決して多くない。下野紘が演じる善逸の「変化」を存分に味わえたこの夏、多くの観客が改めて声の力というものを実感したのではないだろうか。（文＝すなくじら）