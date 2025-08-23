神戸24歳女性刺殺事件　35歳男逮捕「殺意わからない」容疑を一部否認

兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性がナイフで刺されて殺害された事件で、東京都に住む会社員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）です。

谷本容疑者は、8月20日夜、神戸市中央区のマンションのエレベーターの中で、住人の片山恵さん（24）の胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

警察によると谷本容疑者は、仕事を終えてマンションに帰る途中だった片山さんの後をつけ、エレベーターの中で羽交い締めにし、刺したとみられます。

そのまま徒歩で逃走し、新神戸駅から新幹線に乗って東京駅に移動。

そして22日午後4時過ぎ、東京・奥多摩町で歩いていたところを警視庁の警察官が発見し、逮捕しました。

身柄確保の現場を目撃した人は「刑事さんがたくさん押さえていたので、やめてほしいみたいな雰囲気には見えた。暴れている感じはしました。はじめのうちは」と話しました。

調べに対し、谷本容疑者は「殺意を持っていたかは分からないが、ナイフで刺したことに間違いない」などと容疑を一部否認しています。

いまのところ、2人の間に接点があるかどうかは分かっていません。