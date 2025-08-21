この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyota氏が、「【大人になりきれない】いつも不機嫌な人の心理と対処法／実は〇〇ができないって知ってた？」と題した動画で、不機嫌な人々の心理的背景や、上手な対処法について詳しく語った。



動画冒頭でRyota氏は「いつも不機嫌な人は、自分で自分の機嫌を取れない」と切り出し、「精神的に幼く、大人になりきれていない」と分析。不機嫌な人は子供のように自分の不機嫌を他人にアピールし、誰かに機嫌を取ってもらうことで落ち着こうとする傾向が強いと強調する。



「こちらをいつも睨みつけるような人、不機嫌なわりに近寄ってくる人って周りにいませんか？」と問いかけたうえで、不機嫌な人の根本には「自分で自分の心の整理ができていない」問題があるとし、相手の機嫌を取ることは「甘えてくる相手の要求を満たし続けることになり、負の連鎖に陥る」と警告。



特に職場や家庭といった身近な人の場合、「不機嫌さに対応するのではなく、距離をとることが重要」「不機嫌さで人を操ろうとする人に無理に気を遣う必要はない」と具体的なアドバイスを展開。沈静化の手段として、「不機嫌の原因を訊いてみたり、会話や運動、軽い食事などを通して気分転換を促す」方法も紹介した。



さらに、Ryota氏は「相手の機嫌で自分の生活の良し悪しが左右されるのは“心の洗脳”状態」と警鐘を鳴らし、「機嫌に振り回されているときは自分自身の人生が支配されてしまう」と指摘。そのうえで、「距離を取る、相手の顔や声からストレスを受けないよう視覚・聴覚情報をシャットアウトする」「不機嫌な人からできるだけ接点を減らす」ことが、自身の心身を守る上で不可欠だと語った。



動画の締めくくりとして、「自分で自分の機嫌を取れる人と付き合った方が人生は楽」と強調。「他人に不機嫌をぶつけ続ける人は、歳月とともに周囲が離れていく。自分がつい不機嫌になりがちな人は、困っていることを素直に話すことで人間関係がスムーズになる」と視聴者に呼びかけた。



Ryota氏は、「悩みやすい方に向けたメンタルコラムを毎週配信しているニュースレター」も案内し、最後までやさしい視点で締めくくった。