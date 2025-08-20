『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』2026年1月アニメ放送決定 キャストに梅原裕一郎、梅田修一朗、木村昴、島崎信長、小野賢章【コメント全文】
直木賞作家・今村翔吾氏の小説を原作としたテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の放送時期が2026年1月に決定した。あわせて、メインとなる「ぼろ鳶組」メンバーの声を、梅原裕一郎、梅田修一朗、木村昴、島崎信長（※崎＝たつさき）、小野賢章が務めることが発表された。
【画像】かっこいい！梅原裕一郎が声を演じる松永源吾ほかキャラクタービジュアル
本作は、明和の大火という史実を元に、江戸の大火事に立ち向かった火消たちの姿を描いた一大スペクタクル。かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、源吾のもとに集った一癖も二癖もある仲間達が、火事という災害に悩まされた江戸の人々を救う物語となる。
主人公であり、ぼろ鳶組の頭取としてチームの再建を図る松永源吾役を梅原裕一郎、ムードメーカーでお調子者の副頭取鳥越新之助役を梅田修一朗、心優しき元力士で怪力無双の寅次郎役を木村昴、江戸で女性から絶大な人気を誇る軽業師・彦弥役を島崎信長、天文学や心理学に長けた火事場の軍師・加持星十郎役を小野賢章が務める。
あわせて、ぼろ鳶組が炎に立ち向かう表情が印象的な新規キービジュアルと、各声優陣から意気込みコメントも公開された。
また、原作小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズのうち1〜8巻が、アニメイラストを使用した特装帯で展開されることが決定。ぼろ鳶組の面々や深雪だけでなく、主人公のライバルである加賀鳶の大音勘九郎も登場している。特装帯は9月上旬頃からの展開を予定。
さらに、漫画版『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（秋田書店）の記念すべき単行本第1巻は、9月8日に発売されることが決定。第1巻には、原作者・今村氏が特別に書き下ろした短編小説「火除餅」が収録される。
■キャストコメント
▼松永源吾役：梅原裕一郎
松永源吾は、過去の苦悩を持ちながら火消として再び歩んでいく姿が、見ている人を魅了するキャラクターだと思います。
普段はクールな彼ですが、人助けとなるとグッと体温が上がる瞬間が演じていてとても楽しいです。
仲間を集め、自分の信じる道を進んでいくという熱い展開は、アニメーションにぴったりだと感じました。
また時代小説が原作というのは珍しく、台詞回しなど、とても刺激を受けています。
時代劇のエッセンスを取り入れつつ、アニメーションとして見やすいものになっていれば幸いです。
原作ファンの方々もアニメから触れる方にも楽しんでいただけるよう、全力で演じさせていただきます。
▼鳥越新之助役：梅田修一朗
鳥越新之助役を任せていただきます、
梅田修一朗です。
時代によって描かれるヒーロー像はさまざまだと思いますが、「火喰鳥」は江戸で大火と闘い、命を守る「火消」たちの物語。
新之助はまだまだ火消として未熟ながらも、源吾さんの隣で奔走する、調子のいいムードメーカー(？)な青年です。
彼の活躍する場面もお楽しみに！
▼寅次郎役：木村昴
燃えています。
誰よりも心優しいからこそ、誰よりも強くなれる。
そんな寅次郎をお届けできるように精一杯演じますので、
ぜひご覧いただけたらうれしいです！お楽しみに！
▼彦弥役：島崎信長
まず原作小説を拝読して、これはおもしろいぞ！と。だからこそプレッシャーも感じておりますが、それ以上に作品に携わることが、彦弥と向き合い歩んでいくことが楽しみで仕方ありません。ほんと彼の粋なこと粋なこと。
「天掛ける色男」、腰を据えてしっかりと演じてまいります。何卒よろしくお願いいたします。
▼加持星十郎役：小野賢章
加持星十郎を演じさせていただきます、小野賢章です。
僕自身、江戸時代や歴史物がすごく好きで、お話を頂けてすごくワクワクしたことを覚えています。
当時の人たちが、現代の技術もない中、命を懸けて、命を張って、人々を火事から守るというドキドキするお話になること間違いないと思いますので、当時に思いを馳せながら、熱く演じていけたらと思います。
ただ、星十郎の最初の登場はおそらく、だいぶ人を突き放した、熱さとは無縁のところから始まっていくと思いますので、これから彼がどういう風に成長していくのか、人との関わりや出会いからどう変わっていくのか、ということも楽しみながら演じたいと思います。
【画像】かっこいい！梅原裕一郎が声を演じる松永源吾ほかキャラクタービジュアル
本作は、明和の大火という史実を元に、江戸の大火事に立ち向かった火消たちの姿を描いた一大スペクタクル。かつて、江戸随一といわれた火消侍・松永源吾と、源吾のもとに集った一癖も二癖もある仲間達が、火事という災害に悩まされた江戸の人々を救う物語となる。
あわせて、ぼろ鳶組が炎に立ち向かう表情が印象的な新規キービジュアルと、各声優陣から意気込みコメントも公開された。
また、原作小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズのうち1〜8巻が、アニメイラストを使用した特装帯で展開されることが決定。ぼろ鳶組の面々や深雪だけでなく、主人公のライバルである加賀鳶の大音勘九郎も登場している。特装帯は9月上旬頃からの展開を予定。
さらに、漫画版『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（秋田書店）の記念すべき単行本第1巻は、9月8日に発売されることが決定。第1巻には、原作者・今村氏が特別に書き下ろした短編小説「火除餅」が収録される。
■キャストコメント
▼松永源吾役：梅原裕一郎
松永源吾は、過去の苦悩を持ちながら火消として再び歩んでいく姿が、見ている人を魅了するキャラクターだと思います。
普段はクールな彼ですが、人助けとなるとグッと体温が上がる瞬間が演じていてとても楽しいです。
仲間を集め、自分の信じる道を進んでいくという熱い展開は、アニメーションにぴったりだと感じました。
また時代小説が原作というのは珍しく、台詞回しなど、とても刺激を受けています。
時代劇のエッセンスを取り入れつつ、アニメーションとして見やすいものになっていれば幸いです。
原作ファンの方々もアニメから触れる方にも楽しんでいただけるよう、全力で演じさせていただきます。
▼鳥越新之助役：梅田修一朗
鳥越新之助役を任せていただきます、
梅田修一朗です。
時代によって描かれるヒーロー像はさまざまだと思いますが、「火喰鳥」は江戸で大火と闘い、命を守る「火消」たちの物語。
新之助はまだまだ火消として未熟ながらも、源吾さんの隣で奔走する、調子のいいムードメーカー(？)な青年です。
彼の活躍する場面もお楽しみに！
▼寅次郎役：木村昴
燃えています。
誰よりも心優しいからこそ、誰よりも強くなれる。
そんな寅次郎をお届けできるように精一杯演じますので、
ぜひご覧いただけたらうれしいです！お楽しみに！
▼彦弥役：島崎信長
まず原作小説を拝読して、これはおもしろいぞ！と。だからこそプレッシャーも感じておりますが、それ以上に作品に携わることが、彦弥と向き合い歩んでいくことが楽しみで仕方ありません。ほんと彼の粋なこと粋なこと。
「天掛ける色男」、腰を据えてしっかりと演じてまいります。何卒よろしくお願いいたします。
▼加持星十郎役：小野賢章
加持星十郎を演じさせていただきます、小野賢章です。
僕自身、江戸時代や歴史物がすごく好きで、お話を頂けてすごくワクワクしたことを覚えています。
当時の人たちが、現代の技術もない中、命を懸けて、命を張って、人々を火事から守るというドキドキするお話になること間違いないと思いますので、当時に思いを馳せながら、熱く演じていけたらと思います。
ただ、星十郎の最初の登場はおそらく、だいぶ人を突き放した、熱さとは無縁のところから始まっていくと思いますので、これから彼がどういう風に成長していくのか、人との関わりや出会いからどう変わっていくのか、ということも楽しみながら演じたいと思います。