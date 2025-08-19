2歳差育児「今すでにパニックなのに…」先輩ママの回答に固まった｜二人育児のキロク#20【ママリ】
へうくんが生後1か月を迎えるころ、マキノさんはへうくんとくうちゃんとともに、久しぶりに公園へと出かけます。そこで、あいさつを交わしたママと、2歳差の子どもの育児について聞くと…。
産後1か月ほどがたちました。家の周りの散歩から、徐々にへうくんを慣らしていくことにした、マキノさん。マキノさんにとっても、くうちゃんにとっても、気分転換になりますね。
公園で出会った「2歳差」の子どもを育てる先輩ママ。マキノさんは、思い切って質問をぶつけます。
マキノさんの問いかけに、笑顔で答える先輩ママ。やはり、2歳差の育児は想像以上に大変なようですね。へうくんが赤ちゃんの状態でも、日々パニックのマキノさんにとって、かなりショッキングな回答だったかもしれませんね…。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）