米ロ首脳会談などウクライナ戦争終結に向けた切迫した外交戦が展開されるなか、ドナルド・トランプ大統領のソーシャルメディアに突如として意味不明の投稿が登場し、さまざまな憶測を呼んでいる。

トランプ氏は１７日（現地時間）午前８時３１分、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に何の説明もなく「Ｂｅｌａ」というアルファベット４文字を投稿した。

アルファベットｌが２つ入った「ｂｅｌｌａ」であればイタリア語で「美しい」という意味になるが、英語で「Ｂｅｌａ」は人名でなければ特に意味はない。

誤って入力したものが偶然投稿された可能性もありそうだが、意味を探ろうとしたネットユーザーたちは、もしかすると南アフリカ共和国が推進中の「基礎教育法改正案」（ＢＥＬＡ・Ｂａｓｉｃ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｌａｗｓ Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ）を指すのではないかという憶測を出したりもした。

この投稿を政治的に利用しようとする動きもみられた。

トランプ氏と犬猿の仲であるカリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム氏側は、この投稿について「我々がトランプを打ち倒した」とし「小さな手のドナルド（トランプ氏）が自叙伝を書いた。残念ながら（ＩＱが低くて）ＢＥＴＡ（ベータ）を間違って書いたのだ」と述べた。ベータは「アルファ」（ａｌｐｈａ）の反対概念で「無能さ」を意味する。

トランプ氏が意味不明な文句をツイートしてネットユーザーの興味を引いたのは今回が初めてではない。

反トランプ保守団体「リンカーン・プロジェクト」はＳＮＳで「トランプが新しい『ｃｏｖｆｅｆｅ』を落とした」と嘲笑したりもした。

第１期政権を率いていた２０１７年５月３１日、トランプ氏はツイッター（Ｘの前身）に「メディアが絶えず否定的にｃｏｖｆｅｆｅする（Ｄｅｓｐｉｔｅ ｔｈｅ ｃｏｎｓｔａｎｔ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｐｒｅｓｓ ｃｏｖｆｅｆｅ）」と投稿し、６時間後に削除した。すでにネットユーザーたちがこの誤りをミーム化した後のことだった。

当時は「ｃｏｖｅｒａｇｅ」（報道）のタイプミスとみる解釈が多かった。

一方、トランプ氏は１８日、ホワイトハウスでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と単独会談および欧州首脳たちとの会合を通じ、ロシアへの交渉案を協議する予定だ。