¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡ß¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¡ª¡¡¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤Þ¤ë¤´¤È¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¤¨¤Û¤ó¡×¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖWE HUG ¡ÈPURIN¡É¡×¡£¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÍ§Ã£¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ê¥ó¡Ê°Ê²¼¡§¤Á¤à¤×¤ê¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥×¥ê¥ó ¥¢¡¦¥é¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤¨¤Û¤ó¡×¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¡È¥Á¡¼¥à¥×¥ê¥óÌ¡²è¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤¨¤Û¤ó·¿¤ÎÈ¢¤Ë¡¢ÄêÈÖ¾Æ¤²Û»Ò¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥é¥¹¥¯¡×¤ò4ËçÆþ¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤Þ¤ë¤´¤È¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤âÃíÌÜ¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Þ¥¤¥¹¥×¡¼¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°¥×¥ê¥ó¡Á¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤ª¤«¤ª¡Á¡×¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤¨¤Û¤ó¡×¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤â¤°¤â¤°¥×¥ê¥ó¡Á¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤ª¤«¤ª¡Á¡×¤ä¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¤À¤¤¤¹¤¥¢¡¦¥é¡¦¥â¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥ß¥Ë¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¡£¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¤Þ¤ë¤´¤È¥×¥ê¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤¹¤ë¡£
