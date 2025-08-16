◇明治安田J1リーグ第26節 鹿島1―1福岡（2025年8月16日 メルスタ）

横浜Mから鹿島に加入したFWエウベルが、16日の福岡戦で新天地デビューした。

0―1の後半17分に途中出場。縦突破だけでなく左サイドから中央へ巧みにドリブルを仕掛け、攻撃に推進力を生み出した。チームは劣勢の展開から、終盤に追い付いてドロー。ギアを上げたブラジル人FWは「もちろん勝ちを目指していたので結果は満足いくものではなかったけれど、今日ここでプレーできたことは非常にポジティブ。試合を重ねるごとにもっと精度を高めていけたら」と視線を上げた。

鬼木監督は「彼のクオリティーは高かった。簡単にボールを奪われないし、ボールが納まるところは今の自分たちに必要なこと」と評価。エースのFW鈴木優磨も「僕、彼と絶対合います」と太鼓判を押した。

「僕も彼を生かせるし、彼も僕を生かしてくれると思う。サイドハーフのお手本のような動きだった。すごい選手が来てくれたと思います」と鈴木が言えば、エウベルも「相手だった時は嫌な選手だったが、味方にいると本当に頼もしい。闘志あふれるプレーが、自分たちによりエネルギーを与えてくれる。2人でチームを引っ張っていけたら」と共闘を喜ぶ。新たなホットラインが誕生の予感だ。