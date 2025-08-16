「日本サッカーが世界を震撼」“２億8000万ユーロ”強豪を敵地で撃破！ 大学選抜チームの快挙に海外衝撃「デ・ヘアは打ちのめされた」
日本の若き俊英たちが大金星を挙げた。
イタリア遠征に出向いた全日本大学選抜チームは現地８月14日、セリエAのフィオレンティーナと対戦。16分に先制を許したが、33分に常藤奏（中央大）の得点で同点に追いつく。後半はピンチの数が増えたが、GK佐藤瑠星（筑波大）の好守もあり、粘り強く守り抜く。そして81分、池谷銀姿郎（筑波大）が逆転弾をゲット。そのまま２−１で逃げ切った。
日本国内でも話題を集めたこの快挙に、中国メディア『網易新聞』も反応。「日本サッカーが世界を震撼させた！ 大学選抜が２億8000万ユーロの強豪を２−１で下す デ・ヘアは打ちのめされる」と見出しを打ち、「衝撃的な結果」などと伝えた。
「フィオレンティーナはこの試合に主力級のメンバーを起用した。元スペイン代表GKのダビド・デ・ヘア、ドイツ代表のゴセンス、昨シーズン19ゴールを記録したモイーズ・ケアン、そして今夏に加入したエディン・ジェコも含まれている。トランスファーマルクトによると、フィオレンティーナの全選手の資産価値は２億8000万ユーロに上る。
対照的に、日本の大学選抜は全員が日本の大学生で構成され、プロ選手ではない。理論上は、大学選抜はフィオレンティーナに太刀打ちできないと思われていた」
ところが、先述したとおり日本は逆転勝ちを収めた。
「フィオレンティーナが１点をリードしたが、その後の展開は観客を驚愕させた。日本の大学チームは崩れ落ちるどころか、非常に効果的な攻撃を仕掛けた。そして、常藤奏（中央大）と池谷銀姿郎（筑波大）の２人のDFが得点を挙げ、デ・ヘアは完全に打ちのめされた。
フィオレンティーナは試合を通して真剣にプレーし、選手交代は１人のみ。最終的に、日本の大学生チームに１−２で敗れた」
なお、今回のイタリア遠征で日本は５試合を実施。ジェノアと１−１、チェゼーナと１−１、ベローナに０−１、ミラン・フトゥーロに４−１、そしてフィオレンティーナに２−１という結果だ。
イタリア遠征のメンバーは以下のとおり。
GK
１ 山田和季（関西大）
12 佐藤瑠星（筑波大）
21 デューフ・エマニエル凛太朗（流通経済大）
DF
３ 細井 響（新潟医療福祉大）
４ 吉村瑠晟（関西大）
５ 薬師田澪（法政大）
16 常藤 奏（中央大）
19 林 禮蒼（国士舘大）
22 渋谷諒太（流通経済大）
23 池谷銀姿郎（筑波大）
24 坂井悠飛（福岡大）
MF
６ 植木 颯（日本大）
８ 山市秀翔（早稲田大）
９ 島野 怜（明治大）
10 松永颯汰（流通経済大）
14 田中祉同（国士舘大）
15 角田惠風（慶應義塾大）
17 武藤 寛（中京大）
FW
７ 持山匡佑（中央大）
11 肥田野蓮治（桐蔭横浜大）
13 藤枝康佑（桃山学院大）
18 篠田大輝（日本体育大）
25 本間 凜（国士舘大）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大学選抜が逆転勝ち！ フィオレンティーナ戦ハイライト
