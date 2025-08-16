¡Ú¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤êÂ¨¥ì¥¹¡×¤È¡ÖÃúÇ«¤À¤±¤É¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖ¿®¡×¡¢¼þ¤ê¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡ÖËèÆü¤òµ¤Ê¬ÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢Æü´ÚÎß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¥¥à¡¦¥À¥¹¥ëÃø¡¢²¬ºêÄª»ÒÌõ¡Ë¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Àî¾½»Ò»á¤Ë¡¢¡ÖÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê´ë²è¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¢£ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÈ¿¾Ê
¡¡ÀèÆü¥é¥¤¥¿¡¼Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÈæ³ÓÅªÁê¼ê¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¡¦ÃÙ¤¤¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤â¡¢¡ÖÂç»ö¤ÊÊÖ¿®¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðµ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖ¿®¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÊÖ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢Í¾·×¤Ë½ñ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¨¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¢£Â¨¥ì¥¹¤Ïµ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë
¡¡Â¨¥ì¥¹¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÉ¤¤½¬´·¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÖ¿®Íè¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤À¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö²¿¤«Çº¤Þ¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤òÄ¹¤¯¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Û¤Éµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨¥ì¥¹¤Ê¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£
¢£¤¤¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í
¡Ø¿ÍÀ¸¤Ïµ¤Ê¬¤¬10³ä¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¡ØÂ¨¥ì¥¹¡Ù¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡Êp.196¡Ë
¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¡Ö¤¤¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ï¡©¡×¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«ÀäÂÐ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥À¥¹¥ë»á¤â¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡¡Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤Û¤«¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÀè¤Ê¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤À¤«¤é¡£
¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¡Öµ¤Ê¬¡×¤¬10³ä ºÇ¹â¤Î°ìÆü¤¬°ìÀ¸Â³¤¯106¤Î½¬´·¡Ù¡Êp.197¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Â¨¥ì¥¹¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¡£
¡¡¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤óÊÖ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤·¡¢°ì¸À¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÁê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÁáÂ®¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£
