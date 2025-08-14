「エンゼルス６−５ドジャース」（１３日、アナハイム）

ドジャースが痛恨の逆転負けで４連敗。４月２７日以来の首位陥落となった。大谷翔平投手は投打同時出場し、４打数１安打。投げては五回途中４失点で７３５日ぶりとなる勝利投手の権利を逃した。

初回、相手右腕の変化球攻めにしっかりと対応し、右翼線へ痛烈な打球を放った。自己シーズン最多タイとなる８本目の三塁打。続くベッツの右前適時打、さらにスミスの２ランで３点の援護をもらった。

しかし二回、先頭のウォードに右越えのソロ本塁打を浴びると、さらに犠飛で１点差に迫られた。三回、四回は立ち直ったが、五回にはネトに左翼線二塁打を浴び、再び１点差となったところでロバーツ監督が交代を決断した。

以降も打者として出場したが、３三振を喫した大谷。特に八回の第５打席は外角のボールをストライクと判定され、思わず天をあおいだ。

そんな苦しいゲームで悪夢は八回に待っていた。ロブレスキーが連続四球でピンチを招いたところでロバーツ監督がエンリケスを投入。１死満塁の状況は切り抜けたが、２死と代わってオホッピーに逆転の中前２点打を浴びた。

またもリリーフ陣が弱さを露呈する結果に。これで同率で並んでいたパドレスにかわされ１０８日ぶりの首位陥落となった。試合終了直後は全員が厳しい表情を浮かべて引き揚げ、エンゼルス戦は今季６戦全敗と重苦しいムードに包まれていた。

試合後、大谷は「接戦でいいゲームというか、勝ち切れていないんで、プレッシャー、焦りがあるのかなと思います。休みを挟んで大事な試合があるので集中して」と次カードのパドレスとの首位攻防３連戦へ向け、前を向いていた。