¡¡£µ²ó¡¢¾®Â¼ÂóÌð¤ÎÂÇµå¤òµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¤·¡¢Í··â¼ê¤Îº½ÎÃ¿Í¡Ê±¦Ã¼¡Ë¤Ø¤Î¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤ÇÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëÀçÂæ°é±Ñ¡¦Í­ËÜ¹ëÎ°¡Ê»£±Æ¡¦³«½ÐËÒ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÀçÂæ°é±Ñ£¶¡Ý£²³«À±¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë

¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¤¬µÕÅ¾¤Ç³«À±¤ò²¼¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÄÌ»»£´£¸¾¡¤ÇÎòÂå£µ°Ì¤Î£Ð£Ì³Ø±à¤ËÊÂ¤ó¤À¡£

¡¡»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï£±Ç¯À¸ÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²óÌµ»à°ìÎÝ¡£ÆóÍ·´Ö¤Ø¤Î±Ô¤¤¥´¥í¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ÇÊáµå¤·¤¿Í­ËÜ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿º½¤Ø¥°¥é¥Ö¥È¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿º½¤âÁÇÁá¤¯ÂÎ¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·Ê»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£

¡¡¤È¤â¤Ë£±Ç¯À¸¤¬¸«¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢Ä¾¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ï»²ó¤Ë¤ÏÅÄ»³¡¢¸¶¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç³«À±¤òÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÈ¬²ó¤Ë¤Ï¹âÅÄ¤¬º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¥À¥á²¡¤·¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¥¨¡¼¥¹µÈÀî¤¬¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤Æ³«À±¤ÎÈ¿·â¤òÉõ¤¸¤¿¡£Í­ËÜ¤Ï¡Ö½é²ó¤Ë¥«¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂÇµå¤òÊá¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¬º½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤­¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎÀ¤Ç¤âº½¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£