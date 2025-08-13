こちらは「アルプス」と異なりE353系。

上諏訪→新宿間で運転

JR東日本は「夏の臨時列車」として、2025年8月15日（金）19時から開催される「第77回諏訪湖祭湖上花火大会」に合わせた臨時の夜行特急を上諏訪〜新宿間で運転します。



特急「あずさ」に使われるE353系電車（画像：写真AC）



当日は臨時普通列車のほか、夜行特急「諏訪湖花火大会号」が運転予定。JR中央本線の上諏訪駅を深夜に出発し、翌朝に新宿駅に到着するため、東京方面からの花火大会の鑑賞に便利な列車となります。

停車駅は八王子と立川で、E353系電車（12両編成：全車指定席）で運転されます。過去に運転された際は、甲府駅などでの運転停車がありましたが、時刻表上は上諏訪〜八王子間がノンストップとなっています。

通常、上諏訪〜新宿間は特急「あずさ」で2時間10分〜2時間30分程度ですが、「諏訪湖花火大会号」は約5時間程度かけて走ります。

なお、花火大会当日は、上諏訪駅に特急「あずさ」利用者専用のレーンが西口臨時改札に設置される予定。このレーンは、事前に特急券を購入した利用者が対象となります。