King Gnu、史上最多となる国内外15都市めぐるツアー決定 新潟・バンコク・香港は初開催へ
ロックバンド・King Gnuが史上最多となる15都市をめぐる「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」の開催が12日、発表された。
【写真】左手小指に指輪を光らせたKing Gnu・井口理
発表されたツアーキービジュアルには都市名が記されており、その数は15都市とKing Gnuツアー史上最多。2019年から7年振りの開催となる高松・広島。新潟・バンコク・香港は初開催となる。
日本国内だけでなくバンコク・香港・台北・上海・ソウルとアジアの各都市も連ねる。開催は2026年2月から。詳しい日程や会場などの情報は今後発表される。
