°Ë½¸±¡¸÷¡¡¹ÎÍ£²²óÀï¼Âà¤Ç»ä¸«¡Ö³Ø¹»¤¬¡¢¹âÌîÏ¢¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤´¤ê¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£Ë¡¡°Ë½¸±¡¸÷¡¡¿¼Ìë¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤òàË½ÎÏ»ö°Æá¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¹Åç¤Î¹ÎÍ¹â¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹â¹»Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£½µ¤â¹Ã»Ò±à¹Ô¤Ã¤Æ¹â¹»Ìîµå¸«¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¹ÎÍ¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡Ö²¿¤è¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢àÌîµåÉô¤¬á¤È¤«à¹Ã»Ò±à¤¬á¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ï¤¸¤ã¤ó¡¢¼ÂºÝ¡£Ë½¹Ô»ö·ï¤À¤«¤é³Ø¹»¤¬¼«Ê¬¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÌîÏ¢¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤´¤ê¤À¤È»×¤¦¡£·Ù»¡Æþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£²ó¡¢¹âÌîÏ¢¤¬Ë½ÎÏ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Âà¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñÃæ¤ËÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¹ðÈ¯¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤«¡¢Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÌÀÆü¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¹ðÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÁ°¤éÆ°¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡×¤È¶¯¤¯°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£