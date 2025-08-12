ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
大阪・関西万博2025では2025年8月9日、ペルーのナショナルデーが開催され、「無限の可能性（Infinite Possibilities）」をテーマに、同国5,000年の歴史、多様な文化、そして世界とのつながりを鮮やかに体現した。ディナ・ボルアルテ大統領を始め、閣僚、政府関係者、ビジネスリーダーが多数来日し、世界各国の来場者やビジネス関係者と交流し、相互理解と、現代におけるペルーのより大きな役割への理解を深めた。
来場者や在日ペルー人、各国パビリオン代表が大統領らを出迎えた
ペルー館での歓迎セレモニーの様子
ナショナルデーでは、公式式典やグラミー賞受賞アーティスト Mimy & Tony Succarによる特別公演、ペルー国立フォルクローレバレエ団の日本初公演、大屋根リング下のパレードなど、多彩なプログラムが展開され、75万人以上の来館者が訪れたペルー館の魅力をさらに広く発信した。
ペルー館での歓迎セレモニーの様子
ペルー各地の情熱と躍動感に満ちた舞踊
Mimy & Tony Succarの来日特別公演
︎万博を契機にビジネスマッチングを拡大 - 日本をはじめアジアでのロードショーを開催
ナショナルデーの開催にあわせ、ペルー貿易観光促進庁（PROMPERÚ）は8月8日に日本をはじめアジアでのロードショーを開催。衣料品、装飾品、アグリビジネス分野のペルー企業や観光地・オペレーターと、日本、中国、韓国、インド、台湾の有力バイヤー・旅行業者を結びつけた。
・輸出ロードショー：20社のペルー企業が一対一の商談を行い、果物・野菜、オリーブオイル、アルパカ衣料などを紹介。
・観光ロードショー：13名の観光代表団が、日本、インド、中国、韓国の30社に向けて持続可能・文化的・パーソナライズされた観光商品を提案。
同日、ペルー貿易観光促進庁とペルー全国観光商工会議所（CANATUR）が共催するアジア旅行業者向けセミナーも実施され、ペルー観光の強みや民間部門の進展、二国間協力の機会を紹介した。
︎継続的なアジア市場開拓
ペルーはFoodex Japan、日本国際水産・技術展2025、ファッションワールド東京、SCAJスペシャルティコーヒーコンファレンス&エキシビション2025などの主要展示会に参加し、中国国際果物博覧会2025、アジアフルーツロジスティカ、中国水産・シーフード博覧会2025など、アジア各国の市場開拓も継続している。
今回のナショナルデーと連動したロードショーは、万博をきっかけにペルー企業への新たなビジネス機会を生み出し、アジアにおけるペルーの存在感をさらに高める結果となった。
⼤阪・関⻄万博2025 ペルー館の概要は、下記のとおり。
＜⼤阪・関⻄万博2025 ペルー館 概要＞
会期: 2025年10⽉13⽇（⽉）まで
場所：⼤阪・関⻄万博 エンパワーリングゾーンP05 ペルーパビリオン
開館時間：午前9時から午後9時まで
※ナショナルデーおよびイベント時は開館時間が変更の場合がある。ファサードの前の電子掲示板を確認のこと。
◎⽂化展⽰スケジュール：
ナスカ⽂化展（地上絵と本物のワコ⼟器） *ワコ土器は近日公開予定
◎ガストロノミー体験：
試飲・試食：会期中、⽉替わりで1⽇400⾷、３種類ずつペルー料理を無料で提供。その他にも午前にはペルー産コーヒーやホットチョコレート、夜にはピスコサワーなどを無料で提供。
※数に限りがある。事前の予告なしに変更となる場合がある。パビリオン前の電子掲示板を確認のこと。
FOOD TRUCK：営業時間9am-9pm ドリンク500円〜、メインディッシュ800円〜、デザート800円〜
※営業時間や定休日は天候・設備点検・イベント開催等により、予告なく変更または臨時休業となる場合がある。仕入れ状況や季節により、予告なく価格やメニュー内容を変更する場合がある。
■ペルー共和国 - 外務省
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・マチ拡張で1.5倍も容量が増える！オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック
・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色
・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新！FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは？【IVS2025】
・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施
・ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】
ペルー館での歓迎セレモニーの様子
ナショナルデーでは、公式式典やグラミー賞受賞アーティスト Mimy & Tony Succarによる特別公演、ペルー国立フォルクローレバレエ団の日本初公演、大屋根リング下のパレードなど、多彩なプログラムが展開され、75万人以上の来館者が訪れたペルー館の魅力をさらに広く発信した。
ペルー館での歓迎セレモニーの様子
ペルー各地の情熱と躍動感に満ちた舞踊
Mimy & Tony Succarの来日特別公演
︎万博を契機にビジネスマッチングを拡大 - 日本をはじめアジアでのロードショーを開催
ナショナルデーの開催にあわせ、ペルー貿易観光促進庁（PROMPERÚ）は8月8日に日本をはじめアジアでのロードショーを開催。衣料品、装飾品、アグリビジネス分野のペルー企業や観光地・オペレーターと、日本、中国、韓国、インド、台湾の有力バイヤー・旅行業者を結びつけた。
・輸出ロードショー：20社のペルー企業が一対一の商談を行い、果物・野菜、オリーブオイル、アルパカ衣料などを紹介。
・観光ロードショー：13名の観光代表団が、日本、インド、中国、韓国の30社に向けて持続可能・文化的・パーソナライズされた観光商品を提案。
同日、ペルー貿易観光促進庁とペルー全国観光商工会議所（CANATUR）が共催するアジア旅行業者向けセミナーも実施され、ペルー観光の強みや民間部門の進展、二国間協力の機会を紹介した。
︎継続的なアジア市場開拓
ペルーはFoodex Japan、日本国際水産・技術展2025、ファッションワールド東京、SCAJスペシャルティコーヒーコンファレンス&エキシビション2025などの主要展示会に参加し、中国国際果物博覧会2025、アジアフルーツロジスティカ、中国水産・シーフード博覧会2025など、アジア各国の市場開拓も継続している。
今回のナショナルデーと連動したロードショーは、万博をきっかけにペルー企業への新たなビジネス機会を生み出し、アジアにおけるペルーの存在感をさらに高める結果となった。
⼤阪・関⻄万博2025 ペルー館の概要は、下記のとおり。
＜⼤阪・関⻄万博2025 ペルー館 概要＞
会期: 2025年10⽉13⽇（⽉）まで
場所：⼤阪・関⻄万博 エンパワーリングゾーンP05 ペルーパビリオン
開館時間：午前9時から午後9時まで
※ナショナルデーおよびイベント時は開館時間が変更の場合がある。ファサードの前の電子掲示板を確認のこと。
◎⽂化展⽰スケジュール：
ナスカ⽂化展（地上絵と本物のワコ⼟器） *ワコ土器は近日公開予定
◎ガストロノミー体験：
試飲・試食：会期中、⽉替わりで1⽇400⾷、３種類ずつペルー料理を無料で提供。その他にも午前にはペルー産コーヒーやホットチョコレート、夜にはピスコサワーなどを無料で提供。
※数に限りがある。事前の予告なしに変更となる場合がある。パビリオン前の電子掲示板を確認のこと。
FOOD TRUCK：営業時間9am-9pm ドリンク500円〜、メインディッシュ800円〜、デザート800円〜
※営業時間や定休日は天候・設備点検・イベント開催等により、予告なく変更または臨時休業となる場合がある。仕入れ状況や季節により、予告なく価格やメニュー内容を変更する場合がある。
■ペルー共和国 - 外務省
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・マチ拡張で1.5倍も容量が増える！オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック
・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色
・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新！FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは？【IVS2025】
・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施
・ガンダムの世界観で未来を創造！バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】