¥Ò¥ä¥Ã¡ªÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡Ö°ÂÁ´¤Ê¹ß¤êÊý¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëµþ²¦ÅÅÅ´¤ò¼èºà
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯6·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤Ï68Ëü6061¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ò¼¨¤¹¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï1.15¤Ç¡¢²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤ÏÄ¶¾¯»Ò²½¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î¿Æ»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤·¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ò¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¹ß¼Ö¤¹¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬³ê¤êÍî¤Á¤¿
¡¡º®»¨¤¹¤ëÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤è¤¦¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¥Þ¥Þ¡£¤·¤«¤·¥Û¡¼¥à¤Ë¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¼ÖÂÎ¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¹¤®¤Æ»Ò¤É¤â¤¬³ê¤êÍî¤Á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë²ø²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ì¤Ï´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ°æ¤ÎÆ¬Àþ±èÀþ¤Î±Ø¤Ç¡¢¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Ö¾¸ÌÜÀþ¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°ÎØ¤¬¥µ¥Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡¦¡¦¡¦¼Â¤Ï¥Ò¥ä¥Ã¡ª¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÏÁ°¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤ÈÃ¦ÎØ¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÁ°ÎØ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¼Ö¾¸¤«¤é¸«¤Å¤é¤¯È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡ª¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°ÎØ¤¬ÅÅ¼Ö¤È¥Û¡¼¥à¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© 2021Ç¯¤´¤í¡¢¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¤¦¤·¤í¸þ¤¤Ë¤·¡¢¸åÎØ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¡È¥Ð¥Ã¥¯¹ß¼Ö¡É¤Ïº£¤â¤½¤ì¤Û¤É¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¡È¥Ð¥Ã¥¯¹ß¼Ö¡É¤Î·¼ÌØ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¿Æ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥Ð¥Ã¥¯¹ß¼Ö¡É¤ÏºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¹ß¼ÖÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤é°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡4Ç¯Á°¡¢¡È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î¹ß¤êÊý¡É¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½Ìó4Ç¯Á°¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î¾èÌ³°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¶ÈÌ³²þÁ±¤äÄó°Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¾èÌ³°÷¤«¤é¡¢¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î¹ß¤êÊý¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Á°ÎØ¤«¤é¹ß¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑÊýË¡¡Ê¹ß¤êÊý¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤¦¤·¤í¤«¤é¹ß¤ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êµþ²¦ÅÅÅ´¡¦¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡½¡½¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î»ö¸Î¡¦Å¾ÅÝ¤Î»öÎã¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¹ß¼Ö¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°ÎØ¤¬¼ÖÎ¾¤È¥Û¡¼¥à¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹·Á¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¹ß¼Ö¤·¡¢Á°ÎØ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡ª
¢¡¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤é°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«
¡½¡½²þ¤á¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¹ß¤ê¤¿¤é°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¹ß¼Ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò¤´ÍøÍÑ»þ¤ËÃÊº¹¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤Î¼ê½ç¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÎ®¤ì¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¤¦¤·¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸åÎØ¤«¤é¹ß¤ê¤ë
¢Á°ÎØ¤òÉâ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤¦¤·¤í¤Ë²¼¤¬¤ë
£Á°ÎØ¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤ë
¡Ö¤³¤Î3ÃÊ³¬¤Î¼ê½ç¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÅ¾Íî¤Î´í¸±À¤ò¸º¤é¤¹°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
