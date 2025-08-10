¡Ö¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡×Åê¼ê¤È»×¤¨¤Ìµ¬³Ê³°HR¤ËÅ¨¶É¼Â¶·¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÀÌÛ¡¡40¹æÅþÃ£¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÊÌ³Ê¡×¤È¤¢Á³
¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÆÃÂç¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡´¥¤¤¤¿ÂÇ·â¤È¤È¤â¤ËÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤ÏÊü¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ËÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥·¥Ã¥È¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÂæ40¹æ¤Ë¾è¤»¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÁ³
¡¡Áê¼ê¤Î¼ºÅê¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿5²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Ð¥·¥Ã¥È¤¬Åê¤¸¤¿5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ð¥·¥Ã¥È¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÊòÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î²ñ¿´ÃÆ¡£Ä¾¶á7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.444¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.778¤ÈÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤ÎÀìÌç¶É¡ØSports Net¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤âØ³Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¶·¤Î¥À¥ó¡¦¥·¥å¥ë¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î40¹æ¤À¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È12ÉÃ¤âÄÀÌÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎÙÀÊ¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤âÆ±Ä´¡£¸µ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÊá¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÊÌ³Ê¤À¡£Èà¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥ß¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤Ë¤Ïµå¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¡¢¤½¤ì¤â417¥Õ¥£¡¼¥È¤âÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤¿¤È¤¤ÎÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ëÂçÃ«¤ÎÂÇÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç¡ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤¿¤À¶¼°Ò¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£