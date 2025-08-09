X（旧Twitter）で話題になっているのは、拾った子猫と再会したシベリアンハスキーさんのお姿。切なすぎるまさかの結末をとらえたその光景は記事執筆時点で230万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：子猫を拾ったハスキー犬→数日後『感動の再会を果たした』と思ったら…切なすぎる『まさかの光景』】

子猫を拾ったハスキー犬→再会した結果…

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「福丸」くんのお姿。

この日福丸くんは、6月初旬に福丸くん自身が保護したという子猫「うづら」ちゃんに再会することに。

切なすぎる『まさかの結末』が230万表示

ゆったりと伏せる福丸くんのもとに、抱き上げられたまま登場したうづらちゃん。

もちろん福丸くんはとても優しい眼差しでうづらちゃんを見つめ、まるで『少し大きくなったね』なんていうかのように、優しく鼻先で触れたのだといいます。

うづらちゃんも、特に抵抗することなく福丸くんに触れたかと思いきや…なぜか、離れ際に『シャーッ』と言い残して行ってしまったそう。

『福丸が拾った子猫、福丸のことを忘れる』という、何とも切なすぎるタイトルが付けられる動画となってしまったのだとか。

『えっ…？』という困惑の声が聞こえてきそうな福丸くんの反応、切なげな瞳…。まさかの光景には多くの人々から、励ましと労いの声が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「優しいお兄ちゃん」「えっ…って顔が切ないけど可愛い」「解せぬ…」「大丈夫！きっと最初だけ！」「ツンデレであれ！」などのコメントが寄せられています。

大家族の日常が大人気

福丸くんには、うづらちゃんを含め6匹の猫ちゃん、そしてシベリアンハスキーの「ぶな」ちゃんという妹の存在があります。特にぶなちゃんとは、どこに行くのも何をするのも一緒。

『お兄ちゃんを食べないよ』飼い主さんの口癖になってしまいそうだというそのセリフから、福丸くんの優しさや寛大さが伝わってきます。

飼い主さんに溺愛されながらさまざまな経験を重ね、幸せにのびのびと暮らす大家族の日常は、日々シベリアンハスキーの魅力や癒やし、尊い光景を発信し続けています。

