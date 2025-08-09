この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【高校受験の勉強法】夏休みに○○をしないと不合格になります【元中学校教師道山ケイ】と題した動画にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が受験生向けに夏休みの勉強法を徹底解説した。普段は保護者向けの発信が多い同チャンネルだが、今回は「お父さんお母さんたちはこの内容をお子さんに伝えてください」と、自ら“子供向け動画”と宣言。夏休みにどのような勉強をすべきかを細かく指南した。



動画冒頭から「これができれば、合格できます」と熱く語る道山氏は、まず勉強を始めるにあたって“計画を立てること”の重要性を強調。「夏休みといえど1ヶ月ありますし、その先まで見据えて計画を立てないとうまくいかない」と述べ、現状把握と志望校選びがカギになると話した。また「もし分からなかったら担任の先生や塾の先生に相談してもOK」と、一人で抱え込まず相談することを勧めている。



具体的な勉強法に関しては、「コツコツやっていくものと一気にやるべきものに分かれる。英単語や漢字などは毎日5個、10個と決めて進めよう」とアドバイス。問題集選びについては「偏差値45の生徒なら5教科が1冊にまとまった問題集で十分。55以上を目指すなら各教科ごとにバラバラな問題集に加え、応用問題集も秋以降準備を」と、志望校レベルに合わせた教材選びのポイントを紹介した。



さらに「最初に1年分だけ過去問を解くこと」を推奨。「ほとんど解けなくてもOK。とりあえず全教科をさらっと解いて、今の実力と出題傾向を知ることが大切」と発言。そこから問題集を「最低1回は夏休みに解ききる」ことを目標に繰り返しの重要性も訴えた。



最大のポイントは“勉強の場所選びの重要性”だ。「家にいるとダラダラしがちで誘惑も多い。朝一番で図書館や塾の自習室に行くのが圧倒的にオススメ。友達と一緒なら、学校のような感覚で刺激し合える」と語る。自宅では集中できない人には「“朝から外で勉強する”ことをぜひ意識してほしい」と力強く呼びかけた。



最後は「やっぱり計画を立てて問題集をしっかり選ぶことが大事。ぜひお父さんお母さんも一緒にサポートを」と保護者への協力も強調。さらに、成績アップの追加ノウハウや無料講座についても案内し、次なる動画への意欲を示して締めくくった。