プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣは９日までに最新の世界ランキング（８月８日付）を発表。中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が王者に君臨するバンタム級（５３・５キロ以下）で元ＷＢＣ世界同級暫定王者の井上拓真（大橋）が７位から２位にランクアップした。井上は元ＷＢＡ世界同級正規王者で、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟。拓真は７日発表のＩＢＦランキングでも４位につけており、ＷＢＡ３位、ＷＢＯ６位と４団体全てでトップ１０入りしている。

ＷＢＣのランキングでは、王者・中谷はＩＢＦ王座との統一王者。１位は前ＷＢＯアジアパシフィック同級王者の那須川天心（帝拳）。６位には６月に中谷と王座統一戦を戦った前ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）、８位には日本同級王者・増田陸（帝拳）が名を連ねている。

７月３０日にリカルド・サンドバル（米国）に判定負けしてＷＢＡ＆ＷＢＣ統一王座から陥落した寺地拳四朗（ＢＭＢ）は、１位にとどまっている。３位は元ＷＢＡ王者のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）。ガラル・ヤファイ（英国）が暫定王者。

スーパーバンタム級では１位が井上尚弥の今後の対戦候補に名前が挙がるアラン・ピカソ（メキシコ）、２位は現在、尚弥のスパーリングパートナーを務める元ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）のまま。東洋太平洋王者の中嶋一輝（大橋）は５位に下がったものの、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・村田昴（帝拳）が１０位から６位にジャンプアップした。