¥Û¥éーºî²È Íü¡ß³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡ß¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÂç¿¹»þÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ø¶²ÉÝ¿´Å¸¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô£¸ËüËçÆÍÇËÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç²ñ´ü±äÄ¹¤¬·èÄê

£··î£±£¸Æü¤«¤é½ÂÃ«BEAM¥®¥ã¥é¥êー¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô£¸ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢
²ñ´ü¤ò£¹·î£±£µÆü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¥Û¥éーºî²È¡¦Íü¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢¡Ö¥¤¥·¥Ê¥¬¥¥¯¥¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÓ¾Â°ì²È¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦Âç¿¹»þÀ¸¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´¤Ï´îÅÜ°¥³Ú¤Î¤¤¤º¤ì¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÂ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨Êª¤Î°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹
¡Ö·ù¤Ê²»¡×ÈÎÇäÃæ
¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬¶²ÉÝ¿´¤ò³Ð¤¨¤ë¡Ö·ù¤Ê²»¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¸Þ´¶¤Ç¶²ÉÝ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¶²ÉÝ¿´Å¸¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤È¤Ï
¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×
¤¢¤ë¤â¤Î¡¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬À¸ÍýÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¿¤Î´í¸±¤ä¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
°ì¸«¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢»þ¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ¹çÍý¤µ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¶²ÉÝ¿´Å¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÃ¼¡×¡ÖÊÄ½ê¡×¡Ö»ëÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡Ö¶²ÉÝ¿´¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¶²ÉÝ¿´Å¸
²ñ´ü 2025Ç¯7·î18Æü(¶â)～9·î15Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì BEAM¥®¥ã¥é¥êー¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®31-2 ½ÂÃ«BEAM 4F¡¡¢¨½ÂÃ«±ØÅÌÊâ5Ê¬
³«ºÅ»þ´Ö 11:00～20:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¡¢¨´ÑÍ÷¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÎÁ¶â 2,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
¼çºÅ ³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
²ñ¾ì¶¨ÎÏ ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è Íü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°Ç¡¢Âç¿¹»þÀ¸(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)
°å³Ø´Æ½¤ ÃÓÆâÎ¶ÂÀÏº(Àº¿À²Ê°å)
¸ø¼°HP https://kyoufushin.com
SNS X¡¦Instagram¡¦TikTok¡¡@kyoufushinten
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Á¥±¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
ÎÁ¶â¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÍÎÁ
·ô¼ï¡§´ü´ÖÍ¸ú·ô¤ÈÆü»þ»ØÄê·ô¤Î2¼ï¡¡
´ü´ÖÍ¸ú·ô¡§Æü»þ»ØÄê·ô¤ÎÀßÄêÆü°Ê³°¤ÎÆüÄø¤Ç´ü´ÖÆâÆþ¾ì²ÄÇ½
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤ÎÇ¤°Õ¤Î¤ª»þ´Ö¤ÇÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æü»þ»ØÄê·ô¡§²¼µÆüÄø¤Ë¤ª¤±¤ë»þ´Ö»ØÄê¥Á¥±¥Ã¥È(90Ê¬Ã±°Ì)
8/9(ÅÚ)¡¢8/10(Æü)¡¢8/11(·î½Ë)
¤ªËß´ü´Ö 8/12(²Ð)¡¢8/13(¿å)¡¢8/14(ÌÚ)¡¢8/15(¶â)¡¢8/16(ÅÚ)¡¢8/17(Æü)
8/23(ÅÚ)¡¢8/24(Æü)¡¢8/30(ÅÚ)¡¢8/31(Æü)¡¢9/6(ÅÚ)¡¢9/7(Æü)¡¢9/13(ÅÚ)¡¢9/14(Æü)¡¢9/15(·î½Ë)
Æü»þ»ØÄê·ô¤Ï¡¢¾åµÆüÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¼µ¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
①11:00~12:30¡¡②12:30~14:00¡¡③14:00~15:30
④15:30~17:00¡¡⑤17:00~18:30¡¡⑥18:30~20:00
¢¨º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¢¨²ñ¾ìÁ°¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹