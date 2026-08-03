4年に一度のサッカーワールドカップが閉幕しましたね。すっかりサッカーにハマってしまった、浜木綿子でございます。日本代表チームは惜しいところで敗れましたが、どの試合もホントに素晴らしかった!私は朝5時からのオランダ戦も、夜中2時のブラジル戦もリアルタイムで応援していましたヨ。私の場合、4年後は見られるかわかりませんから。骨折をしてもギプスはつけず舞台へとにかく日本の選手たちは動きが滑らかで美しい!
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