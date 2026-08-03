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「VIVANT」第2シーズンで濱田岳演じる東条に黒幕説が浮上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • TBSドラマ「VIVANT」第2シーズン第12話が2日に放送され話題となった
  • 濱田岳演じる東条が「ベキ様」と発言し、SNSで違和感の声が相次いだ
  • 東条が新庄側の黒幕では、とのファン考察がSNS上で広がっているという
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