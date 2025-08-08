“失敗しない男”ケイン、古巣トッテナム相手にまさか！PKで放ったシュートはスタンドへ一直線。しかし、平然と言い放つ
「猿も木から落ちる」ならぬ、「名手も足を滑らせる」だ。
バイエルン・ミュンヘンが現地８月７日、プレシーズンマッチでトッテナムとホームで対戦。４−０で大勝し、力の差を見せつけた。
元トッテナムで古巣対戦となったハリー・ケインは、開始12分で先制点をマーク。ただ、直後にヨシップ・スタニッチが倒されて得たPKでは、キッカーを務めるも足を滑らせてしまい、ボールは一直線にスタンドへ飛び込んだ。
滅多にPKを外さない32歳のイングランド代表キャプテンは、一昨夏にバイエルンに加入以来、初の失敗となった。ただ、この一戦は公式戦ではない。ドイツメディア『Sky Sport』によれば、ケインは平然とこう言い放った。
「プレシーズンマッチで良かったよ。滑ってしまった。フットボーラーとしてはコントロールできない出来事が時々起こるものだ」
また、チームのパフォーマンスに関しては「非常に支配的だった。長い準備期間がなかったにもかかわらず、昨年築いた基盤がまだ残っていて、成長を感じている。インテンシティが非常に高く、交代選手が入っても変わらなかったので、全てが非常に良かった」と伝えた上で、自身の出来を次のように語った。
「プレシーズンは感覚とフィットネスを磨くことがより重要だ。だけど当然、フォワードとしては得点したいものだから、点を取れて嬉しかった。１、２点多く決めるべきだったかもしれないけどね」
稀代の点取り屋は、さらなる大爆発を見せるのか。バイエルン３年目のシーズン開幕に向け、準備を着々と進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手ケインがまさかの場所にボールを飛ばす、珍しいPK
