¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×¤Ï²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© µì¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤«¤é¥°¥Ã¥º¸ø¼°Ä¾±ÄÅ¹¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
7·î17Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºäBiz¥¿¥ï¡¼Æâ¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÄ¾±Ä¤Î¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏÆ±»ÜÀß¤Ë¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í ÀÖºä Wizarding World StreetÅ¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6·î29Æü¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥«¥Õ¥§¡ÊHarry Potter Cafe¡Ë¡×¤ä¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡ÊCafe Window¡Ë¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÖºä¤Ï¡È¥Ý¥Ã¥¿¥ê¥¢¥ó¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡£¤½¤ó¤ÊÀÖºä¤Ë¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼¥í¥ó¥É¥ó-¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ-¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¥¥ó¥°¥¯¥í¥¹ÄÌ¤ê¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¥·¥«¥´¡×¤ËÂ³¤¯6Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¡¢¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Ä¾±ÄÅ¹¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀÖºä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÔÍ×¤Ç¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖºä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ó¥³¡¼¥Ê¡¼ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-3-1 ÀÖºäBiz¥¿¥ï¡¼ 1³¬
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
11»þ~21»þ¡Ê2025Ç¯Æâ¤ÏµÙ¶ÈÆü¤ÎÍ½Äê¤Ê¤·¡Ë
(Ê¸:·ª¸¶ ¤Ê¤ª)
¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤«¤é¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ø¿Ê²½¤·¤¿ÀÖºäÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¡£Ãæ¤Ç¤âÀÖºä¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Î¾å±éÃÏ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥Û¥¦¥É¥³¥í¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°´Ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ©Éþ¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£Å¹Æâ¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Ä¾±ÄÅ¹¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼Åìµþ ¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀÖºä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÔÍ×¤Ç¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖºä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¡Ö¾ó¥¨¥ê¥¢¡×¤â¸«¤É¤³¤í¡¡¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¾ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¥Ï¥ê¡¼¡¢¥í¥ó¡¢¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¢¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¶ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥Ó¥ë¡¦¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥à¡¢¥ß¥Í¥ë¥Ð¡¦¥Þ¥¯¥´¥Ê¥¬¥ë¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥é¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÏÆÌò¤¿¤Á¤Î¾ó¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ó¥³¡¼¥Ê¡¼ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥É¥¦¥£¥°·¿¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¹¤¬¤ë±©¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¿ô¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÉ®¼Ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥Ø¥É¥¦¥£¥°·¿¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£³³Ì¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¸÷¤ëÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤Î²£´é¡¢¸å¤í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÍã¤ò¹¤²¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤«¤Ä¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÄÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥²¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¸¶½É¡×¤¬8·î14Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó8·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¶½É¤Ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¸¶½É¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¿¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ìó900Ö¤Î¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ËâË¡À¸Êª¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸¶½É¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤â½¼¼Â¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×´ØÏ¢»ÜÀß¤«¤é¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ÀÖºä¡×
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-3-1 ÀÖºäBiz¥¿¥ï¡¼ 1³¬
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
11»þ~21»þ¡Ê2025Ç¯Æâ¤ÏµÙ¶ÈÆü¤ÎÍ½Äê¤Ê¤·¡Ë
