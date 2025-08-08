ÊÆ¹ñ¾¦Ì³Ä¹´±¡ÖÊÆ¹ñÆâ¤Ë¹©¾ì·úÀß¤¹¤ì¤Ð¡ÈÈ¾Æ³ÂÎ£±£°£°¡ó´ØÀÇ¡ÉÌÈ½ü¡×
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï£·Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üÃæ¤ËÊÆ¹ñ¤ËÀ¸»ºÀßÈ÷¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢¤½¤ì¤òÍú¹Ô¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÀÇ¤ÎÎã³°ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Æ£Ï£Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤òÊÆ¹ñ¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤òºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤ËÅýÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¡ÊÁ°Æü¤Î¡ËÈ¯¸À¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üÃæ¤ËÊÆ¹ñÆâ¤Ë¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾¦Ì³¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·úÀß²áÄø¤Î´ÆÆÄ¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë´ØÀÇ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÍÕ¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡ØÊÆ¹ñÆâ¤Î¹©¾ì·úÀß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¡¢¤À¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð£±£°£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¹©¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö¹©¾ì·úÀß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð´ØÀÇÌÈ½ü¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁ°Æü¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÊÌÜÊÌ¤Ë£±£°£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñÆâ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤Î¾ì¹ç¡¢´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤Î´ØÀÇÌÈ½üÂÐ¾Ý¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÊ¬¤Ë¸Â¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÜ¹ñ¤äÂè£³¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÊ¬¤â´Þ¤à¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤¬¡ÖÊÆ¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì·úÀß¤ÎÌóÂ«¤ª¤è¤ÓÍú¹Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð´ØÀÇ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤¿³Ê¹¥¤À¡£
È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½ÐÉÊÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Êµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä¡£´Ú¹ñËÇ°×¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð³Û¤Ï£±£°£¶²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£µ£µ£·£µ²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤â¤·È¾Æ³ÂÎ´ØÀÇ£±£°£°¡ó¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡þ¥µ¥à¥¹¥ó¡¦£Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¹©¾ì¤ò±¿±Ä¡¦·úÀßÃæ
¤·¤«¤·¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤È£Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ¤´üÃæ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î·úÀß¤ò³Î¼Â¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤µ¤ì¤¿£±£°£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¡Ë¹©¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯²ÔÆ¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Æ¥¤¥é¡¼¤ËÂè£²¹©¾ì¤ò·úÀßÃæ¤À¡££Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¥¦¥§¥¹¥È¥é¥Õ¥¡¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë£³£¸²¯£·£°£°£°Ëü¥É¥ë¤òÅê¤¸¤Æ¡¢£È£Â£Í¡Ê¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥ê¡¼¡Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò·úÀßÃæ¤À¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢´ØÀÇ°µÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤òÂ¥¤¹À¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ËÎ®Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì·úÀßÅê»ñ¤¬£±Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È£Ô£Ó£Í£Ã¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë£²£°£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡Ê£Í£é£ã£ò£ï£î¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥À¥Û¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë£²£°£°£°²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ·×²è¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ±Æü£°»þ¡ÊÊÆÅìÉô»þ´Ö¡Ë¤«¤éÈ¯¸ú¤µ¤ì¤¿³ÆËÇ°×¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁê¸ß´ØÀÇÉê²Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ¢Æþµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¡ÖËè·î£µ£°£°²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Æþ¤ê¡¢°åÌôÉÊ¤¬Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ØÀÇ¼ýÆþ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡þ¡ÖÊÆÃæ´ØÀÇÀïÁè¤ÎµÙÀï¡×±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À
º£·î£±£±Æü¤Ë½ªÎ»Í½Äê¤ÎÊÆÃæ´Ö¤ÎÄ¶¹âÎ¨Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÍ±Í½Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¤½¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÌ¾¦¥Á¡¼¥à¤ÈÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤¦¤¬¡¢¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢£¹£°Æü´Ö¤ÎÄÉ²Ã±äÄ¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢£··î£²£¸¡Á£²£¹Æü¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ç¡¢Ä¶¹âÎ¨¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÍ±Í½´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÃÄêÅª¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÍ±Í½±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾µÇ§¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½ª¾µÇ§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£