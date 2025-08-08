猫は感情が顔に出にくいと言われますが、それでも表情で気持ちがある程度分かる時もあります。今回注目されたのは、とある猫の複雑な気持ちが入り混じった顔。その理由を知れば、猫好きなら笑わずにはいられないはずです。投稿はX（旧Twitter）にて、69.6万回以上表示。いいね数は3.3万件を超えたそうです。

【写真：いきなり撫でられてムッとした猫→『大好きなママ』だと気づいた結果…】

「やめろ」って振り向いたら…

今回、Xに投稿したのは「よつばとポン酢」さん。登場したのは、猫のポン酢くんです。

芝生の上でくつろいでいたポン酢くん。そこへそっと手が伸び、背中を撫でられた瞬間、ポン酢くんは「やめてくれ」と言いたげな渋い表情を見せました。耳はやや後ろに倒れ、口元には不満げなニュアンスすら感じさせるその顔。どうやら、投稿主さんが触ってきたと思ったみたいです。

ですが、ポン酢くんが振り向いたその先にいたのは…なんと大好きなママさん。思わず顔に出た嫌な気持ちと、気づいて一瞬でほどけた喜び。そのふたつが混ざった、なんとも言えない表情を浮かべたそうです。「母ちゃんだったなら先に言ってよ」なんて声が聞こえてきそうですね。

面白い表情を浮かべたポン酢くんにX民も爆笑

ママさんに撫でられて面白い表情を浮かべたポン酢くん。その様子を見たXユーザーたちからは、「やめ…！…ニャオーンみたいになっとるやないの」「差が…ｗ」「あっ…て顔ｗ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、ポン酢くんの表情を見て、笑いがこみ上げてきたようですね。

Xアカウント「よつばとポン酢」では、猫ちゃん達の日常などが投稿されています。可愛い猫たちの幸せそうな姿は見ているだけで頬が緩みます。

写真・動画提供：Xアカウント「よつばとポン酢」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。