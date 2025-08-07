¡Ú¾å²¼GU¡Û¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡ª 40¡¦50Âå¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡×
¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ï¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¿¤À¡¢ÇÛ¿§¤äÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¤è¤¯¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ç»Ã¸¤Î¤Ä¤±Êý¤äÁÇºà´¶¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Çºî¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤ë¥ï¥ó¥Èー¥ó
¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÔ¤Þ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ë¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà´¶¤¬²Æ¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ÆÂç¿Í¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£Æ±·Ï¿§¤Î¥¹¥«ー¥Õ¤ò¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÅý°ì´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Á³¤ÊÇ»Ã¸¤¬ÉÊ¤è¤¯¸«¤¨¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÉÊ¤è¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¿þ¤¬Ä¹¤á¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¹ø²ó¤ê¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Õ¥ì¥¢¥ì¥®¥ó¥¹¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¶ß¸µ¤ò³«¤±¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬Éº¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¡£À¶·é´¶¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦¥¯¥êー¥ó¤Ê¥ï¥ó¥Èー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç³Ú¤·¤à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¥³ー¥Ç
¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¥³ー¥Ç¡£½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤â¡¢½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤È¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤Î¹¤¬¤ê¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¤æ¤ë¤µ¤¬È´¤±´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛ¿§¤Ê¤¬¤é¡¢¥Èー¥ó¤Î°ã¤¤¤¬±ü¹Ô¤¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂç¿Í¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ëÂç¿Í¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥ìー¥¹¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥Ã¥¯¤ä¤¤ì¤¤¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÁÇºà¤Ç¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥ìー¥¹¤ÎÆ©¤±´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£¥¤¥ó¥Êー¤ÏÇò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²Æ¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Â¸µ¤ò¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥·¥åー¥º¤ÇÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§M.yabu