BIGHIT MUSIC¤¬8·î7Æü0»þ¡¢¿·¤·¤¤¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖCORTIS¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
CORTIS¤Ï¡ÖCOLOR OUTSIDE THE LINES¡×¡Ê¡áÀþ¤Î³°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë6Ê¸»ú¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£MARTIN¡¢JAMES¡¢JUHOON¡¢SEONGHYEON¡¢KEONHO¤Î5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÄÌ¤ê°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨¤ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇÁÏºîÊª¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹Í½Äê¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¸ø³«ÊýË¡¤âÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢7Æü0»þ¡¢TikTok¤Ë¡Ö¥í¥´¥µ¥¦¥ó¥É¡×±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¡¢½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ÏMARTIN¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºî¶Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢²èÌÌ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¤ë¡£²»³Ú¡¢¿¶ÉÕ¡¢±ÇÁü¤ò¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¹¤ë¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¤é¤·¤¯¡¢¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¥´¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤È¶¦¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¡£³Æ¼ï²»¶Áµ¡´ï¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Öºî¶È¶õ´Ö¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬»£±Æ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Îºî¶È¼¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤CORTIS¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤éÁõ¾þ¤·¤¿ºî¶È¼¼¤òÇØ·Ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÆÈÁÏÅª¤Ê´¶³Ð¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
CORTIS¤Ï8·î18Æü¤ËÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¡£Á´°÷10Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´ð¤Ë¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£BTS¤ÈTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×Ì¾²È¡×BIGHIT MUSIC¤«¤é6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¿Í¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Official X¡§https://x.com/cortis_bighit
