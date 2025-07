学習塾と習いごと教室専門特化型！ライブインテグレ「CROSS M＆A(クロスマ)」

ライブインテグレは、学習塾・習いごと教室に専門特化したM&A新サービス「CROSS M&A(クロスマ)」の提供を2025年7月22日(火)に開始しました。

ライブインテグレ「CROSS M&A(クロスマ)」

提供開始日: 2025年7月22日(火)

提供時間 : 平日 10:00〜22:00(最終受付21:00)、土 10:00(最終受付17:00)

※お問合せフォームへのご連絡対応は、

365日いつでも対応可能・最短時間で回答させていただきます。

場所 : 〒273-0862 千葉県船橋市駿河台1-1-50 1F

アクセス : JR東船橋駅 徒歩6分

お打合せ : お電話、Zoom または現地(譲渡ご希望案件の場所)

料金 : 売り手手数料:無料

買い手手数料:譲渡金額の10%もしくは35万円(税込)

譲渡契約成立後のアフターサービス:無料

申込方法 : お電話またはお問合せフォーム

■サービスの特徴

*売り手手数料 無料

*独自ネットワーク+日本最大のM&AサービスBATONZ支援専門家活動

学習塾と習いごと教室専門特化型

*業界経験15年

同社代表は新規開校、閉校、買収、譲渡、教室長業務、マネージャー業務、オーナー業務のすべてを経験しています

*M&Aのサービスなのに、学習塾モデルルーム

学習塾業界への新規参入の個人の方や、異業種からの参入の方へ、完全開放で業務を見学しながら知ってもらうサービスです

*契約後のPMI(売ったら終わりじゃないアフターサービスの徹底)

譲渡主様も買い手様も困らないように、責任をもってアフターフォロー、アフターサービスを徹底し、スピーディーな事務処理と実務補助を行います

利用の流れについて

(1) はじめにお問合せをお電話(047-724-8720)かコンタクトフォーム( https://cross-ma.co.jp/contact/) でいただきます。

(2) ご相談内容の概要をお伺いします。

(3) 秘密保持等を含めアドバイザリー契約を結びます。

(4) より詳細のお打合せをします。

(5) 買い手候補様を見つけるための活動をします。

(自社独自ネットワーク、またはBATONZ)

(6) 譲渡主様と買い手候補様とのすり合わせを行い、現地見学を兼ねたお打合せをします。

(7) 基本合意を締結し、その後の段取りやデューデリジェンス(DD)の対応をします。

(8) 譲渡締結を結びます。

(9) 譲渡主様及び、買い手様が各種手続きや実際業務で混乱をしないようアフターフォロー、アフターサービスを徹底します。

