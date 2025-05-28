ÊÆ¤Î¡ÈµñÀä¡É»ÑÀª¤Ëº¤ÏÇ¡¢ÉÔ°Â¡¡Î±³Ø¥Ó¥¶¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤é
¡¡ÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ÎÎ±³ØÀ¸¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ËÂ³¤¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ËÉ¬Í×¤Ê³ØÀ¸¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÌÌÀÜ¤Î¿·µ¬Í½Ìó¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤¿¡£Î±³ØÀ¸¡ÈµñÀä¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë»ÑÀª¤ÏÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º¤ÏÇ¤äÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËèÆü¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Æü¡¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¡×¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë20ÂåÃËÀ¤Ï¤³¤Ü¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë½êÂ°¤·¡¢7·î¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÌÌÀÜ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¸¦µæ´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡×¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÁ´¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìµþÂçÂç³Ø±¡¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÀ¯¼£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡¢Âç³Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¡£ÊÆ¹ñÎ±³ØÃæ¤ÎÍ§¿Í¤¬¤ª¤ê¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥Ð¡¼¥¯¥ê¡¼¹»¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤Ç¸¦µæ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¦µæ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£