成功は自分の手柄、失敗は他人のせい? ”セルフ・サービング・バイアス”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

成功したときだけ自分の手柄を強調する人

【セルフ・サービング・バイアス】

誰だって失敗を認めたくはない

成功はちゃっかり自分の手柄にして、失敗はすべて部下のせい。あなたの回りにこんな嫌な上司や先輩はいませんか?こうした自分をひいきしてしまうバイアスは大なり小なり誰にでも備わっているものです。

たとえばあなたがとても大切な試験に合格したとします。その要因を聞かれたときにどう答えるでしょうか?謙遜しながらも自分の努力や能力をチラつかせてしまう人は多いと思います。一方、試験に失敗したときは、「忙しくて勉強する時間がなかった」とか「その日は体調が悪かった」などと原因を自分以外の何かのせいにしてしまいがち。このように多少事実と違っていても自分に都合よく解釈し、結論づけようとする心理傾向のことを「セルフ・サービング・バイアス」といいます。つねに自分にとっ

て有利な解釈をすることで自尊心を傷つけることなく、精神的な健康(メンタルヘルス)の維持にも貢献しているのです。

一方で強すぎるセルフ・サービング・バイアスは人を傲慢にし、成長を阻害する原因にもなります。成功したときは嬉しい気持ちを抑えて少し控えめに。逆に失敗したときは自分の解釈が客観的事実と大きく乖離していないか、冷静に俯瞰してみましょう。バイアスの存在に気づけば、きっと自制もできるはずです。

手柄は自分、失敗は誰か(何か)のせい?

事故の回避に成功した場合

『成功』したのは…

自分の運転技術のおかげ 日頃から安全運転してるから

と考えてしまいがち

事故を起こしてしまった場合

『失敗』したのは……

雨でスリップしたせい 車の調子が悪かったから

と考えてしまいがち

自分に都合よく解釈してしまう心理傾向が『セルフ・サービング・バイアス』である

参考文献 Miller, D. T & Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of c au sality: Fact or fiction?. Psychological Bulletin 82: 213-225. 北山 忍 (1998). 自己と感情-文化 心理学 による問いかけ 日本認知 科学 会(編) 認知 科学 モノグラフ9 共立出版

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎