「リコリス・リコイル」のショートムービー第2話が本日4月23日21時に公開
【「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」第2話】 4月23日21時 公開【ショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」｜第２話「Miles away」】 【ショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」｜第1話「Take it easy」】
アニプレックスは、オリジナルショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」第2話を本日4月23日21時に公開する。
本ショートムービーは、TVアニメ「リコリス・リコイル」の舞台の1つ「喫茶リコリコ」を舞台に、喫茶のメンバーによる日常風景を描く作品。第2話のタイトルは「Miles away」で、動画のサムネイルにはコーヒーカップを手に持った井ノ上たきなの姿が確認できる。
━━━━━━━━━━- TVアニメ『リコリス・リコイル』公式 (@lycoris_recoil) April 22, 2025
ショートムービー #2
本日21:00配信??
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??各種配信プラットフォーム情報はこちらhttps://t.co/UuEPlGYnSA pic.twitter.com/74NDsnwqq8
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