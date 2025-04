【「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」第2話】 4月23日21時 公開

アニプレックスは、オリジナルショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」第2話を本日4月23日21時に公開する。

本ショートムービーは、TVアニメ「リコリス・リコイル」の舞台の1つ「喫茶リコリコ」を舞台に、喫茶のメンバーによる日常風景を描く作品。第2話のタイトルは「Miles away」で、動画のサムネイルにはコーヒーカップを手に持った井ノ上たきなの姿が確認できる。

【ショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」|第2話「Miles away」】【ショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」|第1話「Take it easy」】

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11