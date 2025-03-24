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[¸¶Ê¸¡§DTC Briefing: CPG brands face growing pressure to offer retailers constant newness amid rising costs]
Gabriela Barkho¡ÊËÝÌõ¡§¥¸¥§¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÊÔ½¸¡§ÅçÅÄÎÃÊ¿¡Ë