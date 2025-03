これまでの研究で「 結婚 は女性の身体的な健康に好影響を与え、心理的苦悩を軽減させることにもつながる」ことが明らかになっていますが、その一方で 結婚 は男性の 肥満 のリスクを3倍にすることが ポーランド の国立 心臓病 研究所による調査で判明しました。Married men really do let themselves go - the science that proves ithttps://inews.co.uk/news/married-men-really-do-let-themselves-go-science-proves-3579519

Marriage triples risk of obesity in men - but not women, study reveals | Health | The Guardianhttps://www.theguardian.com/society/2025/mar/12/marriage-triples-obesity-men-women-study国立 心臓病 研究所の研究チームは、2405人に上る 成人 の体重や年齢、婚姻状況など、医学的および一般的な健康データを調査しました。調査対象となった人々の平均年齢は50歳で、そのうち35.3%が正常な体重、38.3%が太り気味、26.4%が 肥満 と判断されています。調査の結果、既婚男性は未婚男性よりも 肥満 になる可能性が3.2倍高いことが明らかになりました。また、 結婚 を機に太り気味になった男性は62%増、女性は39%増でした。過去の研究では、既婚男性は未婚男性よりも平均1.4kg重いことも分かっています。加えて今回の研究では、年を経るごとに男性が3%、女性が4%ずつ太り気味になるリスクは上昇し、年齢を重ねるごとに 肥満 のリスクは男性が4%、女性が6%増加することが明らかになりました。一方で今回の研究では、男性の場合と異なり、女性が 結婚 によって 肥満 になるリスクは上昇しませんでした。研究チームのアリシア・チチャ・ミコライチク氏は「 肥満 を抱えて生きる男性に対する社会の態度は異なります。彼らは同じく 肥満 を抱える女性に比べて好意的に扱われます」「一方で女性は、太り気味であることは受け入れるようですが、 肥満 を抱えての生活は許容できないようです。また、男性よりも体重を減らすために、身体活動の増加など、さまざまな行動をとる可能性が高くなります」と説明しています。さらにミコライチク氏は「既婚男性は、パートナーに受け入れられれば、正常な体重を維持するために躍起になる必要はありません。そして、女性のパートナーは 肥満 を抱えた男性だとしても、感情的および実存的なニーズを満たすならそれを許容します。そのため、既婚男性は自分の健康や体重にあまり注意を払わなくなるようです」と指摘しています。また、ヘルスリテラシーが不十分な女性では 肥満 のリスクが43%増加することや、 うつ病 を発症した女性は 肥満 のリスクが2倍になることが判明しています。Obesity Health Allianceのディレクターであるキャサリン・ ジェンナ ー氏は「この研究は、 肥満 が社会的・心理的といったさまざまな環境要因の複雑な組み合わせによって引き起こされていることを改めて実感させます。年を追うごとに、特に女性の場合、太り気味や 肥満 を抱えて生活するリスクが高まっています。太り気味や 肥満 の人々に対し、個人を責めるのではなく、より良い食環境や教育、 人生 のあらゆる段階でのサポートを通じて、健康的な選択を容易にする政策が求められています」と指摘しました。