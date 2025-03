米大リーグ(MLB)・ ドジャース が日本時間6日、公式Xを更新し、 大谷翔平 らがゲーム『MLB The Show』のダイヤモンドクラブ・メンバーに選ばれたことを祝福する動画を公開した。 ドジャース は「『MLB The Show』ダイヤモンドクラブメンバー6人の皆さん、おめでとうございます!」とつづり、大谷やウィル・スミス、フレディ・フリーマンらにカードが飾られた記念品を贈る様子を動画で紹介。大谷は、愛犬・デコピンを抱く自身のカードを見るやいなや「Decoy!?(※デコピン)」と驚いた様子。「I like it(これいいですね)」「I want to get this again and again(何度も獲れるようにしたい)」と流暢な英語で語った。この投稿を見た人からは「大谷さんの英語が流暢で、最近何言ってるかわからなくなってきた」「おめでとうございます。しかし英語上手くなってる」「もう立派に溶け込んでるね 英語力も」「英語ペラペラ」「大谷さんの英語めちゃくちゃ滑らか」などとコメントが寄せられた。