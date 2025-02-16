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Parental divorce¡Çs long shadow: Elevated stroke risk among older Americans | PLOS ONE
Adult children of divorced parents at higher risk of stroke, study finds
https://medicalxpress.com/news/2025-01-adult-children-divorced-parents-higher.html
Childhood Divorce¡Çs Hidden Impact: A 60% Higher Stroke Risk
https://scitechdaily.com/childhood-divorces-hidden-impact-a-60-higher-stroke-risk/
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