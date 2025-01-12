ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¡ÖSOS¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤Ê¸²½¡×¤ò»ØÅ¦¡¢½õ¤±¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡ÖSOS¤Î½Ð¤·Êý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëSOS¤Î½Ð¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢»ö·ï¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎSOS¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«SOS¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö²æËý¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¿É¤µ¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¹¶·âÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¤â¤Ã¤Èµó¤²¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Ç¥Ûー¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡¦±üÅÄÃÎ»Ö¤µ¤ó¤È¤ÎÃø½ñ¡Ø½õ¤±¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¹ñ¤Ø¡Ù¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇSOS¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿ÆÀÚ¤¬SOS¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖSOS½Ð¤¹»þ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼þ¤ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼þ°Ï¤¬½õ¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ¸²½¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¹¶·âÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ò¤â¤Ã¤Èµó¤²¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Ç¥Ûー¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡¦±üÅÄÃÎ»Ö¤µ¤ó¤È¤ÎÃø½ñ¡Ø½õ¤±¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¹ñ¤Ø¡Ù¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤¸¯¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇSOS¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿ÆÀÚ¤¬SOS¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖSOS½Ð¤¹»þ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼þ¤ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼þ°Ï¤¬½õ¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ¸²½¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸ì¤ë¡ÖÌµÅ¨¤Î¿Í¡×ÏÀ¡ª¼Ò²ñÅªÊÐ¸«¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤Î¸«²ò ÃÏÍë¤Ï¿Í¤Î¿´¤Î¼å¤µ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤ÈÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á
ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡¢°Õ¼±¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¡Ö¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëµæ¶Ë¤Î¿¿¼Â¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÄÀ¡×¤¬³è¤«¤»¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤Ç¡¢¡ÖÁÏÂ¤Åª¡×¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡¢²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¡¢ËÜ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢Ê¸²½¡¢·Ý½Ñ¡¢¿Í´Ö¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò°·¤¦Áí¹çÅª¤ÊÇ¾¤Î¶µÍÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤³¤È¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¤³¤È¡¢¸ÄÀ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£