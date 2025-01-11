¡Ö¿å¸¶°ìÊ¿¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÌ¾¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¡×ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤¬¡ÈÌîµå¿Íµ¤¡É¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤Í¤§¤Î¤«¤È¡Ä¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÈÅÄËãÌé¤¬¡¢DAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢MLS¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤ÏÌîµå¾ì¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥á¥Õ¥È¾ì¤¬ÎÙÀÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¥¤¥Á¥í¡¼¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡MC¤Î¸µÆüÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á»á¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍÌ¾¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌîµå¤Ï¿Íµ¤¤À¤«¤é¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡Ë¤â¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡ÖÂçÃ«¤È¡Ê¿å¸¶¡Ë°ìÊ¿¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÌ¾¡£¡Ê¿å¸¶»á¤Ï¡Ë²¼¼ê¤·¤¿¤éÂçÃ«¤è¤êÍÌ¾¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Î»þ¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤Í¤§¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Ö¤«¤ì¤¿¡×
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÈËÜµòÃÏ¤¬Æ±¤¸Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¸¶Èï¹ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢MLS¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤ÏÌîµå¾ì¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¢¥á¥Õ¥È¾ì¤¬ÎÙÀÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¥¤¥Á¥í¡¼¡Ù¤È¸À¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª
¡ÖÂçÃ«¤È¡Ê¿å¸¶¡Ë°ìÊ¿¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÌ¾¡£¡Ê¿å¸¶»á¤Ï¡Ë²¼¼ê¤·¤¿¤éÂçÃ«¤è¤êÍÌ¾¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Î»þ¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤«ÃÎ¤é¤Í¤§¤Î¤«¡Ù¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Ö¤«¤ì¤¿¡×
¡¡LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÈËÜµòÃÏ¤¬Æ±¤¸Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¸¶Èï¹ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÁûÆ°¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô