¡ÚÌ¡²è¡ÛÂ¹¤¬°ì½Å¤À¤Ê¤ó¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¡©¡¡Ì¼¤Î´é¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ÎÏÃ
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î´é¤¬¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡ÖÌ¼¤Î´é¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡Ä
¢¦ ¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Æó½Å¤¬¤¤¤¤¤À¤Î°ì½Å¤Ï¥À¥á¤À¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Î´ð½à¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£°ì½Å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£